Red Bull, ora sfida anche la Bugatti: sfida di accelerazione impressionante

Una Bugatti e una Red Bull RB7 F1 si sono date battaglia in una sfida di un miglio. Ecco chi ha vinto il duello.

In America sono molto diffuse le sfide al quarto di miglio. Le gare dragster, rese famose dalla saga cinematografica Fast and Furious, si misurano in circa 400 metri (402,335 per l’esattezza). In una gara di resistenza di un miglio (1.609 metri) si sono sfidate due regine della velocità. Una magnifica Bugatti Veyron e una Red Bull Racing del 2011 hanno dato spettacolo.

Oggi siamo soliti osservare le azioni in pista dei protagonisti del drink team. Max Verstappen ha fatto faville nel 2023, conquistando quasi tutte le tappe del Mondiale. Prima del toro olandese, a rubare la scena era stato Sebastian Vettel. Il tedesco fu in grado di vincere ben 4 mondiali di fila, dal 2010 al 2013. Nel 2011 il fenomeno di Heppenheim, al volante della RB7, aveva dominato la stagione, non lasciando scampo ad Alonso.

La monoposto austriaca monta un motore V8 da 2,4 litri che sprigiona una potenza di 750 CV. Una trasmissione sequenziale da corsa invia la potenza all’asse posteriore, dove un differenziale a slittamento limitato mette a terra l’incredibile potenza del motore termico. Ben prima dell’arrivo delle Power Unit ibride, la squadra austriaca diede una sonora lezione agli avversari con i motori Renault. Ma come se la sarà cavata in una sfida ad una regina della velocità?

Il testa a testa tra la Bugatti Veyron e la Red Bull

La Bugatti è un veicolo quasi imbattibile in termini di top speed. E’ scelta dai suoi facoltosi acquirenti, principalmente, per le performance in accelerazione sul dritto. Lo 0 a 100 km/h è coperto in appena 2,4 secondi. Lo 0 a 200 km/h si registra in 6,1 secondi, mentre lo 0 a 300 km/h in 13,6 secondi. La hypercar francese presenta una potenza massima di 1500 CV (1103 kW), il 50% in più della versione standard della Veyron, per una potenza pari a 187,5 CV/litro, con una coppia massima di 1600 Nm a partire da 2000 giri/min.

La Bugatti raggiunge persino i 400 km/h in soli 32,5 secondi, anche grazie ad un cambio automatico a doppia frizione a sette velocità che invia potenza a un sistema di trazione integrale. Il consumo medio è di 190 l/100 km e con emissioni di CO2 pari a 4,5 kg per ogni km percorso.

I colleghi di Carwow hanno deciso di mettere a confronto la Bugatti e la leggendaria la Red Bull RB7 di Formula 1 del 2011 in un video da impazzire. Le auto si sono sfidate, mettendo in mostra le loro armi.

Non sono stati dati i numeri relativi all’accelerazione e alla velocità massima, poiché variano a seconda della configurazione del circuito in cui ha corso la monoposto. E’ chiaro che pesa circa 650 kg e che Coulthard sa come spingerla al massimo.

Hanno buttato nella mischia anche una Porsche per non farsi mancare un brivido in più. Date una occhiata al video, non vi vogliamo spifferarvi il risultato finale, ma vi garantiamo che è stata una sfida a dir poco palpitante.