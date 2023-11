MotoGP, Valentino Rossi torna a correre: iniziativa fuori dal mondo

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, tornerà ad essere protagonista, ma non nelle piste che conosciamo. Ecco dove lo vedremo.

Una delle capacità di Valentino Rossi rispetto a tutti gli altri competitor della storia della MotoGP è stata quella di essere sempre un passo in avanti. Nel corso della sua vita il Dottore è stato un precursore dei tempi. Non gli sono bastate le vittorie in pista, è diventato un imprenditore di successo e ora anche un game changer nella realtà virtuale.

Del resto, omen nomen perché nelle iniziali del nove volte campione del mondo era già contenuto l’impatto che avrebbe potuto avere nel virtuale. Il centauro di Tavullia, nella vita reale, ha lasciato un vuoto incolmabile in MotoGP. Il calo di ascolto dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2021, è stato sensibile. Per ora oltre un quarto di secolo ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo con trionfi indimenticabili e vere e proprie genialate dentro e fuori agli autodromi.

Dopo ogni vittoria il 46 era solito inscenare delle celebrazioni uniche. Un modo per prendere in giro sé stesso, in certi casi, ma anche gli avversari. Dopo i Mondiali poi arrivavano feste. Valentino è stato gioia e rivoluzione perché ha, completamente, stravolto i canoni storici della classe regina. Ha cambiato, definitivamente, il mondo con cui il motociclismo era visto dalle folle.

Da categoria di nicchia è diventata una vera e propria classe regina, seguita in tutto il mondo. Il suo apporto è stato sostanziale, anche perché sono nate, grazie al carattere del fenomeno di Tavullia, rivalità storiche. Erano anche tempi dove tutto era permesso. Non vi erano sensazionalismi dopo gli scontri dialettici tra i piloti. Valentino Rossi era, semplicemente, se stesso in un momento storico in cui si poteva esserlo senza patemi.

L’ultima novità riguardo Valentino Rossi

Con “Valeverse”, la prima esperienza di gioco Web3, dedicata ai tifosi di Valentino Rossi, è ora disponibile su The Sandbox, sia sul tuo smartphone che su Microsoft Windows. L’esperienza è un mix tra tecnologia blockchain, DeFi e NFT in un metaverso 3D, allo scopo di personalizzare i propri giochi e risorse digitali con strumenti di progettazione gratuiti.

Con VR46 Metaverse, Animoca Group e GravitasLabs, consente di creare una serie di missioni interattive, oggetti collezionabili digitali e un Membership Pass per i fan. il “Valeverse Pass” consentirà ai tifosi più sfrenati di accedere ad una lunga lista di benefit non digitali. Un modo anche per conoscere tutti gli aspetti delle nuove iniziative del Dottore.

Per ulteriori iniziative e contenuti esclusivi, targati SisalFunClub, è previsto il lancio della versione 2024 dell’app. Nello stadio virtuale gli utenti si sfideranno con quiz e minigiochi. L’immagine di Rossi nel merchandising è gi al top, ma grazie a questa ambitissima iniziativa, è possibile strappare anche biglietti per le corse e un incontro con Valentino Rossi. Nel settore dei mondi digitali immersivi per VR46 Metaverse, Animoca Brands e Gravitaslabs sono due player di altissimo livello. Vi abbiamo detto che il #46 è sempre avanti.