Pedrosa stupito da una cosa accaduta a Marquez: nemmeno lui se lo aspettava

Dani Pedrosa è stato un modello assoluto per Marc Marquez in MotoGP. I due sono ancora molto amici. Ecco cosa ha confessato l’attuale collaudatore della KTM.

Pedrosa e Marquez sono stati una delle coppie migliori della storia della top class. Dani, dopo essersi ritirato nel 2018, ha ottenuto un ruolo chiave in KTM. Oggi, infatti, è il tester in MotoGP della casa di Mattighofen. Marc Marquez, invece, ha continuato a spingere la HRC ai massimi livelli, riuscendo a conquistare 6 titoli mondiali.

La casa di Tokyo, però, è passata dal comandare la MotoGP con Marquez e Pedrosa a scivolare in fondo alla graduatoria. Gli infortuni del Cabroncito hanno segnato gli ultimi 4 anni. La classe regina dei due connazionali spagnoli era anche piuttosto diversa da quella attuale. Oggi a dominare la scena è la Ducati. Tutti i centauri vorrebbero salire in sella ad una Desmosedici.

Motivo per il quale anche l’otto volte iridato di Cervera ha deciso di lasciare il costruttore nipponico che lo ha reso grande per sposare una nuova avventura. Sarà una storia tutta italiana, in sella ad una Desmosedici GP23, nel team Gresini Racing. Il Torero di Sabadell e il Cabroncito si sono anche parlati prima del clamoroso annuncio.

Pedrosa, inevitabilmente, ha detto la sua sulla scelta del collega. L’HRC non può competere, nel breve periodo, con Ducati. Marc stesso definì, ad inizio 2023, la classe regina una Ducati Cup. Di conseguenza il trentenne ha colto al volo l’occasione che si è presentata. La separazione di Marc dalla Honda non è avvenuta senza polemiche. La casa giapponese non si aspettava alcuni atteggiamenti polemici, tuttavia per il bene di tutti si è trovato l’accordo per la buona uscita.

Pedrosa sorpreso da Ducati

Dani ha vissuto tutta la sua carriera agonistica in top class con Honda. Non ha mai avuto l’occasione che oggi si è presentata a Marc. In un certo qual modo non ha tradito la casa di Tokyo, come Rossi e Marquez. Avventurarsi in un team satellite, in realtà, regala ben poche certezze. A differenza di una casa ufficiale non c’è una particolare esperienza.

Gli obiettivi, però, sono ambiziosi. Nadia Padovani, moglie di Fausto, ha già annunciato che i fratelli catalani correranno con l’obiettivo di vincere il Mondiale. I risultati, del resto, negli ultimi anni parlano chiaro: Marc vuole tornare a competere per un riconoscimento iridato e dimostrare di poter agganciare Valentino Rossi, a quota 9 mondiali, trionfando con due moto diverse.

“Sono colpito al 100% dalle strutture che HRC ha messo a disposizione di Marc Marquez per provare la Ducati nei test di Valencia 2023 del 28 novembre – ha sancito un sorpreso Pedrosa a Motosan – È molto diverso, per me non è familiare, quello a cui ero abituato“. Dopo i test di Valencia che chiuderanno l’annata 2023, i prossimi si svolgeranno dal 1 al 3 febbraio 2024 a Sepang e saranno riservati ai soli collaudatori e ai debuttanti della MotoGP.

In seguito, il 6, 7 e 8 febbraio 2024, tutti i rider della MotoGP saranno presenti per i test sulla pista di Sepang. Il 19 e 20 febbraio saranno gli ultimi giorni in cui i piloti potranno mettere alla frusta le nuove moto prima dell’inizio della nuova stagione, prevista per l’8 marzo in Qatar.