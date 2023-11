Ducati, durissimo colpo per tutti gli appassionati: novità inaspettata

Per la casa di Borgo Panigale, in pista, è un momento esaltante. C’è una news sorprendente in merito alle vendite internazionali delle Ducati.

Al termine di una stagione trionfale per la Rossa è tempo anche di bilanci. Già è ufficiale che nel campionato Supersport e Superbike il brand emiliano si è imposto, chiudendo i giochi anche con diversi appuntamenti in anticipo rispetto al termine del campionato. Bulega e Bautista hanno fatto esultare il popolo rosso nelle categorie delle moto derivate di serie.

In un certo qual modo, per una ricaduta nel settore del prodotto moto, sono le due vittorie più importanti. Le soluzioni nate per la pista hanno delle conseguenze anche sui bolidi che girano in strada. Le MotoGP, invece, sono dei prototipi ideati per competere nella massima categoria del Motorsport a due ruote. Solo parte dei componenti tecnici viene sfruttata nel prodotto. Anche nel 2023 la casa di Borgo Panigale ha festeggiato il titolo costruttori.

Si tratta del quarto riconoscimento iridato di fila. C’è solo da capire chi tra i ducatisti Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi celebrerà il titolo mondiale. Il favorito, classifica alla mano, è il campione in carica torinese per un fattore anche di esperienza. L’alfiere del team Pramac, però, ha dimostrato di possedere una velocità superiore, mentre il Bez ha già vinto il suo Mondiale, conquistando i suoi primi GP in top class. La sfida è ancora apertissima a 3 gare dalla conclusione.

Appare essere tutto perfetto nell’azienda emiliana, facente parte dell’universo VW, tuttavia sono arrivate notizie poco confortanti in merito al terzo trimestre del 2023. A giusta ragione c’era la convinzione che i trionfi in pista potessero avere delle ricadute fenomenali anche in relazione alle vendite worldwide. Ecco i risultati dopo una analisi emersa nelle scorse settimane.

Piccolo calo per Ducati

Nel terzo trimestre 2023 il brand emiliano ha fatto registrare 47.867 moto vendute, pari ad una flessione del 4% rispetto al medesimo periodo del 2022 quando le immatricolazioni erano state 49.858. Non si tratta di una percentuale preoccupante. Difatti, in Italia e negli Stati Uniti ha chiuso con un +2%, rispettivamente, con 8.474 moto e 6.704 moto.

Le vendite in Germania sono andate benissimo (5.764 moto) e +1%. Male, invece, in Cina con un calo notevole rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Con un 46% (2.201 moto) di consegne in meno nel Paese del Dragone Rosso la flessione ha avuto un forte impatto sui numeri generali. Il modello più richiesto dagli appassionati è la Multistrada V4 in tutte le sue varie versioni, con 8.680 unità consegnate in tutto il mondo tra gennaio e settembre 2023.

Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales di Ducati, è convinto che si tratta di una fase di totale crescita per il brand. Il listino è sempre più variegato ed accattivante. C’è un solo problema. “A causa di una complicata situazione di mercato, stiamo registrando al momento un calo delle vendite in Cina, un Paese dove Ducati è molto amata e dove abbiamo una fantastica community di appassionati”, ha sancito Milicia, come riportato su FP.it.