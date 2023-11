Verstappen strappa un record impressionante: ora ha un altro ferrarista nel mirino

Max Verstappen è, oramai, irrefrenabile. Il tre volte campione del mondo, dopo ogni vittoria ottenuta, sembra avere ancor più fame di successi.

Vi sono piloti che sono destinati ad entrare nella leggenda. La F1 ha cominciato la sua lunga storia nel 1950 e da allora si sono avuti solo 34 campioni del mondo. Da questo dato capirete che a pochissimi è stato concesso il lusso di dominare. Questione non solo di talento, ma anche di regolamento. Occorre balzare nell’abitacolo giusto al momento giusto e sperare che duri.

Il primo re della F1, in termini di titoli consecutivi, è stato Juan Manuel Fangio. L’argentino, soprannominato El Checo o El Maestro, è riuscito a vincere ben 5 Mondiali. Sembrava impossibile da raggiungere.

Il quattro volte iridato Alain Prost ci andò molto vicino, ma si trovò in McLaren il fenomenale Ayrton Senna, replicò in Williams ma in Ferrari non riuscì a salire sul tetto del mondo. In McLaren hanno sempre spinto per avere due piloti, estremamente, competitivi.

Anche in epoca moderna Lewis Hamilton, al debutto, se la dovette vedere con Fernando Alonso. Ad alzare l’asticella di sigilli iridati è stato Michael Schumacher. Quest’ultimo, in Ferrari, ha fatto impazzire i fan con 5 mondiali di fila.

E’ stato l’unico nella storia a segnare un simile traguardo. C’è, però, un pilota che ha tutte le carte in regola per strappare un simile primato al Kaiser.

Max Verstappen, infatti, a soli 26 anni ha già ottenuto 51 vittorie, come il quattro volte campione del mondo, Alain Prost. Di sicuro i calendari dilatati hanno dopato i suoi numeri, ma per eccellere ci vogliono costanza e determinazione. All’olandese non manca nulla per diventare anche il primo pilota ad andare oltre i 7 riconoscimenti iridati di Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Lo sconvolgente ruolino di Max Verstappen

Nel 2023 il figlio d’arte di Jos ha mancato il successo in sole tre tappe. In Arabia Saudita e Azerbaijan è stato battuto, a sorpresa, dal suo teammate messicano. Sergio Perez, alla lunga, è stato umiliato in classifica, mentre l’unico successo di un driver non Red Bull Racing, l’ha firmato Carlos Sainz nella tappa di Singapore. Di sicuro a Verstappen i cittadini non faranno impazzire, ma in quel caso era la RB19 a non riuscire a performare come di consueto.

Il 26enne tre volte campione del mondo è diventato il primo nella storia a ottenere 16 vittorie nello stesso anno, grazie al trionfo a Città del Messico. Lo ha fatto in 19 Gran Premi. È riuscito in oltre l’84% del calendario a salire in P1. Potrebbe anche arrivare all’incredibile numero di 19. Ha ritoccato, in Messico, il suo stesso record di 15 della passata stagione.

E’ diventato anche l’unico nella storia a vincere 10 Gran Premi di fila, superando Vettel a 9. Per di più, grazie al trionfo sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez, ha agganciato Prost nella classifica all time di successi a quota 51.

Per raggiungere Vettel gli basteranno altri 2 trionfi, mentre sono molto distanti i primi due driver di questa speciale graduatoria. Michael Schumacher occupa la seconda posizione con 91 GP vinti, mentre Hamilton è quota 103. L’anglocaraibico è tornato in grande forma e potrebbe, ulteriormente, ritoccare i suoi numeri.