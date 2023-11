Ducati, Bastianini diventa un caso: questa notizia lo sta facendo tremare

Bastianini è passato da possibile competitor per il Mondiale a vero e proprio oggetto misterioso della stagione di MotoGP. In casa Ducati si inizia a parlare di una sua sostituzione.

Enea Bastianini ha fatto valere il suo talento nella scorsa annata, riuscendo a strappare una straordinaria terza piazza nel Mondiale. Il centauro è stato molto caparbio a trovare un feeling spettacolare sulla Desmosedici GP22 del team Gresini Racing, tuttavia non si è riuscito a calare nella realtà più ambiziosa del team factory.

La squadra è stata costretta a puntare tutto su Bagnaia. Enea si è infortunato nella prima storica Sprint Race della stagione a causa di un colpo ricevuto da Luca Marini. Il collega del team Mooney VR46 sbagliò la staccata, creando un pesante frattura alla scapola. Ha perso subito 5 tappe e la sua annata si è complicata. Pur montando la miglior moto del lotto, una volta tornato in pista, ha commesso errore banali. Molto pesante quello a Montmeló che mise fuori gioco ben 4 compagni di marca.

E’ stato costretto a saltare altri 3 appuntamenti per una frattura al malleolo della caviglia sinistra e una frattura al dito della mano sinistra. E’ stato operato a Barcellona il 4 settembre ed è rientrato in pista, nella sfida indonesiana, lo scorso 14 ottobre. L’unica costante della sua stagione sono stati gli scivoloni e gli infortuni. Per fortuna ore il romagnolo sta bene fisicamente, ma non ha ritrovato il gusto di guidare la Desmosedici, come faceva nel 2022 nel team Gresini.

Chiamato al grande salto di qualità, nel 2023, ha tradito le attese. Ha messo a segno appena 45 punti totali, occupando la diciannovesima posizione. Mai un sussulto né un atto di speranza in questa annata. Le sue performance sono un vero punto interrogativo. Con alti e bassi tutti i ducatisti hanno fatto vedere le doti del bolide emiliano.

Ducati, si mette male per Bastianini

Con i podi conquistati da Di Giannantonio, tutti i centauri della casa di Borgo Panigale sono riusciti a salire sul podio nel 2023. Tutti ad eccezione di Enea. Gli infortuni e le conseguenti riabilitazioni hanno pesato come un macigno, tuttavia nelle ultime 3 gare ha bisogno di una scossa, anche per lanciare un messaggio importante ai vertici della squadra ufficiale.

Tardozzi, Ciabatti e Dall’Igna hanno fatto quadrato, anche quando si parlava dell’arrivo di Marc Marquez. Ora, dati gli straordinari risultati di Jorge Martin, le cose non sembrano sorridere al romagnolo. Qualora il madrileno diventasse campione del mondo sarebbe paradossale lasciare in una squadra satellite. Enea ha un contratto sino al termine del 2024, ma gli accordi potrebbero anche saltare.

In Thailandia è stato un disastro. Nelle ultime ore, dalla Spagna, stanno rimbalzando voci in tal senso. Fonsi Nieto e Gino Borsoi hanno parlato dell’ipotesi. “Jorge Martin nel team ufficiale Ducati nel 2024? Potrei darvi molte risposte – ha detto Nieto all’edizione odierna del quotidiano iberico AS – è una prospettiva che mi rende triste e mi rende felice”. Insomma, nonostante le smentite del manager Pernat, qualcosa si muove in casa Ducati.