Sfiorato il dramma in MotoGP: in Aprilia arriva un racconto da brividi

In MotoGP vi sono piloti che buttano il cuore oltre l’ostacolo, tuttavia quando è troppo anche i campioni si lamentano. Ecco cosa è accaduto ai centauri dell’Aprilia.

Nel weekend di MotoGP si è corso il quart’ultimo appuntamento della stagione. La tappa in Thailandia si è disputata sul circuito di Buriram. Nel corso della sua breve storia la tappa ha messo in prima fila i trionfi dei centauri italiani. Le trasferte asiatiche risultano molto ostiche sul piano fisico a causa delle temperature e dell’umidità.

Il Mondiale di MotoGP si è spostato sempre più a Est. Sta di fatto che in questo periodo dell’anno in Estremo Oriente vi sono violenti acquazzoni che possono portare a dei rallentamenti nello svolgimento del GP o proprio l’annullamento. In Australia, a tal proposito, si è corso solo il GP, mentre non si è disputata la Sprint Race. Una pioggia pesante è caduta nella passata stagione sul circuito di Buriram, rendendo molto dura la vita ai piloti.

Nel 2022, su pista bagnata, la spuntò uno Oliveira, in sella alla KTM. Quest’anno il centauro portoghese corre nel team satellite dell’Aprilia, insieme a Fernandez. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica in condizioni, leggermente, diverse nel 2023. Per fortuna la pista non era asciutta ma a far spavento sono state le temperature in sella alle Aprilia.

Già dalle scorse uscite è emerso che il calore in Aprilia fa rima con dolore. I centauri della casa di Noale hanno dovuto patire le pene dell’inferno anche in Thailandia. Con una umidità spaventosa, si è varcata una soglia alla quale alcuni non hanno potuto gestire.

Il dramma sfiorato in casa MotoGP

L’esperto Aleix Espargaró è riuscito a termine la corsa a fatica. E’ tornato i box, barcollando davanti ai meccanici che lo hanno dovuto aiutare. Lo hanno afferrato per le braccia perché faceva fatica a respirare. Gli hanno tolto il casco e gli hanno versato dell’acqua per far abbassare le temperature.

“È stata una corsa molto, molto complicata. Fisicamente è stato un brutto sogno, perché non riuscivamo a respirare. Soprattutto da metà gara non riuscivo proprio più a respirare. Negli ultimi cinque giri ero un po’ nel panico, perché ho provato a riempirmi i polmoni ma non ci riuscivo per la febbre che avevo, e stavo affogando. Non so come sono riuscito a finire“, ha confessato lo spagnolo a DAZN.

E’ stato, per di più, retrocesso all’ottavo posto per aver superato la pressione delle gomme. Aleix ha sottolineato come scalda l’Aprilia in alcune situazioni estreme. In Asia può essere un incubo, ma i rider hanno un fisico allenatissimo. Anche tutti gli altri centauri in sella alla RS-GP hanno fatto fatica. Anche il duo del team satellite hanno sofferto tantissimo per arrivare al traguardo. Si correva a 50 gradi e la sensazione è stata quella di trovarsi su un bolide infuocato. A Maverick Vinales è andata ancora peggio. Non ha potuto resistere e si è ritirato a 3 giri dalla fine. Un vero inferno sul tracciato thailandese e non andrà meglio nel finale di stagione.