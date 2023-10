Quando si cambia marcia bisogna lasciare l’acceleratore? Ecco come funziona

Si tratta di basilari regole ma per molti che non hanno mai guidato e vogliono conseguire la patente è necessario memorizzare il corretto uso dell’acceleratore su un’auto con cambio manuale.

Va per la maggiore, oramai anche in Europa, il cambio automatico. Inutile girarci intorno, si tratta di un incredibile vantaggio nel traffico di tutti i giorni. I contesti urbani italiani sono diventati delle giungle e non è semplice gestire i continui stacchi di frizione in un caotico contesto di automobilisti nervosi e subito pronti ad attaccarsi al clacson per una leggera esitazione.

Imparare a guidare in Italia è piuttosto difficile. Vi sono tantissimi automobilisti che se ne infischiano dei divieti e dei limiti di velocità. Il tasso di incidenti è molto elevato e se non si esperti di guida le conseguenze possono essere pesanti. Le auto hanno anche un coefficiente tecnico che non è di poco conto, specialmente quelle del passato.

Occorre conoscere bene i motori per cambiate di marcia perfetti. Certi tempi non li acquisisci a caso. Del resto i limitatori di giri esistono e vi sono auto anche che segnalano il giusto tempo della cambiata. All’inizio vi consigliamo sempre di imparare sulla stessa auto in modo da abituarvi all’idea di poter avere una certa continuità nella prima fase di apprendimento. Ecco tutto ciò che non dovrete mai fare con la frizione.

Acceleratore e frizione in auto

Vi sono molti stili di guida. Se si esegue l’azione senza diminuire il gas effettuerete una cambiata più rapida a discapito della frizione che lavora molto di più del normale e in conseguenza di ciò, si usurerà prima. Apparirete molto più sportivo, ma a livello meccanico non è il massimo. Si potrebbe anche andare incontro, alla lunga, a danni seri.

Sostituire una frizione non è economico sulle auto di media – alta fascia. Una volta che gli RPM hanno raggiunto il valore di 2500, solitamente, è il momento di cambiare marcia. Sollevate lentamente il piede destro dall’acceleratore, in modo che il motore non continui ad aumentare i giri mentre lo metti in folle per la consueta azione. Mi raccomando, le guide “allegre” è meglio concepirle solo in pista.