Sainz spera nel colpaccio in Messico, ma resta un grande problema

La Ferrari ha messo a referto una grande doppietta nelle qualifiche del GP del Messico, con Carlos Sainz secondo. Ecco le sue parole.

Le qualifiche del Gran Premio del Messico ci hanno fornito uno scenario davvero inaspettato, con le due Ferrari che hanno monopolizzato la prima fila. Davanti a tutti si è piazzato Charles Leclerc, che ha girato in 1’17”166, battendo per soli 67 millesimi l’altra SF-23 di Carlos Sainz, che ha faticato per tutto il week-end, per poi sfiorare il colpaccio proprio nel momento più importante.

Andando a dare un’occhiata a quella che è la situazione generale e l’andamento del fine settimana, viene davvero da sorprendersi guardando la prestazione delle Ferrari, soprattutto quella di Carlitos che è stato nelle retrovie in questi giorni, ma che ora sembra avvicinarsi sempre di più a quanto fa di solito Leclerc, ovvero trovare il colpaccio nel momento giusto.

La pista di Città del Messico non è nuova a regalarci sorprese di questo tipo, visto che nel 2021 le Mercedes piazzarono un 1-2 in qualifica del tutto inaspettato, dopo che le Red Bull avevano dominato in tutte le sessioni. Una minima differenza di temperatura, con queste F1 di oggi, può fare una grande differenza, e la qualifica di Mexico City ce ne ha dato una dimostrazione ulteriore.

Ovviamente, Max Verstappen resta il grande favorito per la gara di domenica, dal momento che il passo dimostrato nelle libere resta quello di uno che è pronto a fare gara a parte. Va ricordato che in Messico la partenza è molto particolare, vista la presenza di un lunghissimo rettilineo dove chi parte dalla prima fila è piuttosto vulnerabile.

Sainz, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Una qualifica a dir poco splendida quella che ci ha regalato il GP del Messico, che vedrà Charles Leclerc e Carlos Sainz partire davanti a tutti. Lo spagnolo non è mai giunto sul podio su questa pita e potrebbe essere l’occasione giusta per farlo, anche se il passo gara delle Ferrari, come sappiamo, non può dare garanzie.

Ecco le sue parole: “Il risultato è stato davvero molto strano, se devo essere onesto ho faticato tutto il week-end a mettere insieme un giro buono, e ci sono riuscito proprio nel Q3. All’improvviso, ero davanti a tutti, poi Charles mi ha preceduto davvero per poco. Non riesco a capire come abbiamo trovato mezzo secondo e poi andare di nuovo a peggiorare poco dopo. Il feeling con la macchina è le gomme è molto difficile da leggere su questa pista, ma siamo riusciti a mettere a referto un giro buono nel momento in cui contava. Siamo in una buona posizione per domani“.

Sainz è però cosciente del fatto che in gara sarà molto difficile: “Ovviamente non siamo così forti quando abbiamo carburante in confronto alla qualifica, abbiamo un grande vantaggio quando montiamo le gomme nuove. Vedremo cosa si può fare per non far morire le gomme, cercheremo di tenere dietro la Red Bull. Avere due macchine davanti a tutti è sicuramente un bel vantaggio, faremo del nostro meglio“.