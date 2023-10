F1 GP Messico, Qualifiche: Leclerc guida la doppietta Ferrari! Verstappen è terzo

La F1 sbarca a Città del Messico, dove la pole position è appannaggio di Charles Leclerc, che ha beffato Sainz e Verstappen.

Una delle qualifiche più belle della stagione di F1 targata 2023 si è conclusa nel segno della Ferrari a Città del Messico. Charles Leclerc ha portato a casa la seconda pole position consecutiva, girando in 1’17”166 con gomma Soft, battendo di appena 67 millesimi un ottimo Carlos Sainz, che ha completato la doppietta del Cavallino. Si tratta del primo 1-2 stagionale delle Rosse in qualifica.

Solo terzo Max Verstappen con la Red Bull, a poco meno di un decimo dal battistrada. Il campione del mondo della F1 non è riuscito nell’affondo decisivo, ma va sottolineata la strabiliante prova di Daniel Ricciardo, quarto con l’AlphaTauri. Quinto Sergio Perez, mentre è molto negativa la qualifica delle Mercedes.

Infatti, Lewis Hamilton ha chiuso sesto e George Russell solo ottavo, e tra i due si è infilato Oscar Piastri con la McLaren. Molto bene le due Alfa Romeo Racing, che hanno raggiunto la Q3 con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou che hanno completato la top ten, in previsione di una gara entusiasmante.

F1, doppietta a sorpresa delle Ferrari in qualifica

La F1 fa tappa a Città del Messico, dove si disputano le qualifiche davanti ad un pubblico scatenato e tutto per Sergio Perez. Nel Q1 è subito netto il dominio di Max Verstappen, ma sorprende Daniel Ricciardo competitivo così come Charles Leclerc. Clamorosa eliminazione della McLaren di Lando Norris, che chiude addirittura ultimo. Esce anche Esteban Ocon con l’Alpine, seguito dalla Haas di Kevin Magnussen, dall’Aston Martin di Lance Stroll e dalla Williams di Logan Sargeant.

Nel Q2 si conferma Ricciardo, che vola e si infila alle spalle di Verstappen, il quale pare assolutamente inavvicinabile. Molto male la Ferrari con Carlos Sainz che si salva per 58 millesimi, mentre vengono eliminati Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo Racing, seguito dall’Alpine di Esteban Ocon. Nico Hulkenberg è 13esimo, seguito da una disastrosa Aston con Fernando Alonso e da Yuki Tsunoda, annientato da Ricciardo in questo fine settimana messicano. La situazione cambia poco dopo, con i tempi di Alexander Albon che vengono cancellati per Track Limits, con Zhou che così entra in Q3.

Il primo tentativo vede le Ferrari chiudere davanti con Leclerc che precede Sainz, Verstappen ed un ottimo Ricciardo, con il campione del mondo della F1 che paga un errore nel settore centrale. Super Max viene anche messo sotto investigazione dalla direzione gara per aver rallentato in uscita dalla pit-lane come era accaduto a Singapore, una manovra davvero identica a quella di un mese fa.

L’ultimo tentativo vede un possibile peggioramento delle condizioni della pista, dal momento che in pochi si migliorano. Le Ferrari chiudono in prima e seconda posizione, con Verstappen che si deve accontentare della terza. Eccezionale Ricciardo che precede Perez, mentre le Mercedes deludono e non poco. Alle 21:00 di domani ora italiana la partenza della gara.