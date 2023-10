Agnelli in “vendita”? Ecco cosa sta accadendo alla famiglia più potente d’Italia

Le case dell’Avvocato Agnelli sono davvero di alto livello, ed ora sono in vendita. Ecco dove si trovano e tutti i dettagli.

Tra i personaggi più influenti della storia italiana più recente non può non rientrare Gianni Agnelli, detto L’Avvocato, che nel corso della sua vita portò la FIAT a raggiungere risultati eccezionali, oltre agli accordi fatti con la Ferrari e tutto ciò che ne è conseguito. La sua passione per la Juventus ed il Cavallino, il suo ruolo nell’acquisto di Michael Schumacher e tanto altro sono cose che lo collegano al mondo dello sport.

La morte colse Agnelli nel febbraio del 2003, con la Ferrari che decise di dedicargli così la F2003-GA, la monoposto che portò il Kaiser di Kerpen al mondiale, con le sue iniziali incise alla fine del nome. A vent’anni e passa dalla sua morte, è arrivata una notizia davvero clamorosa, che riguarda la sua splendida villa.

Agnelli, ora è in vendita la villa dell’Avvocato

La figlia di Gianni Agnelli, ovvero Margherita, ha deciso di vendere l’ottocentesca Villa Frescot, che si trova sulle colline torinesi. Si tratta di una vera e propria reggia, nella quale è vissuto e scomparso l’Avvocato, che ora verrà messa in vendita dopo più di un ventennio dalla sua morte. Si trova sulla strada San Vito/Revigliasco, al confine con Pecetto Torinese, ed in questi giorni, è stata resa nota la notizia relativa alla decisione presa dalla sua erede, e c’è da dire che il prezzo non è poi così folle.

Infatti, per acquistare Villa Frescot saranno sufficienti 10 milioni di euro, che considerando la vastita della proprietà e la sua storia non sono poi così tanti. C’è inclusa anche una dependance direttamente costruita per volontà di Agnelli, oltre a Villa Bona, dove viveva Edoardo. Questa è davvero un’occasione, e per chi ne ha la possibilità, farebbe un grande affare.