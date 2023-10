Perché si chiama Amerigo Vespucci? Ecco la storia del mito

L’Amerigo Vespucci è un veliero che ha fatto la storia del nostro paese, ed ora vi parleremo delle origini del suo nome.

Nel 1931 venne costruito uno dei velieri che sono entrati più nella storia della navigazione, e stiamo parlando del meraviglioso Amerigo Vespucci. Il veliero fu costruito come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali, ovviamente appartenenti ai ruoli normali dell’Accademia navale di Livorno, e da lì in poi sarebbe nato un vero e proprio mito.

Come detto, essa nacque nel 1931, ma il progetto iniziò ad essere studiato già tanti anni prima, per l’esattezza nel 1925, e fu progettato assieme al Cristoforo Colombo, altro gioiello ovviamente tutto italiano. Di storia ne abbiamo fatta molta in tanti ambiti, e questo veliero ne è una conferma.

A questo punto, è ora di introdurre l’argomento che più ci interessa oggi. Il motivo per il quale si chiama Amerigo Vespucci si deve all’omaggio ad un personaggio che scoprì, o meglio, si rese conto che l’America era un vero e proprio nuovo mondo, ed al quale non sono mancate dediche nel tempo.

Amerigo Vespucci, ecco perché si chiama così

Come potrete immaginare, l’Amerigo Vespucci deve il suo nome all’ominimo navigatore ed esploratore, che nacque il 9 marzo del 1454 in quel di Firenze. Fu prima di tutto cittadino della Repubblica Fiorentina, poi suddito del Regno di Castiglia, e fu l’uomo che si accorse della reale presenza di nuove terre, e ci stiamo riferendo chiaramente all’America.

Infatti, Cristoforo Colombo e la sua spedizione non si resero conto della reale scoperta di un nuovo continente, ma solo con Amerigo Vespucci la verità venne a galla. Non si trattava dell’estrema propaggine dell’Asia Orientale, ma era un vero e proprio nuovo mondo. Il nome America deriva infatti dal nome dell’esploratore, al quale è poi stato anche dedicato uno dei velieri più famosi del mondo.

C’è da dire che per un veliero di questo tipo, che è entrato nella storia del nostro paese e della navigazione in generale, non ci poteva essere dedica migliore, dal momento che il grande Amerigo ci ha resi orgogliosi di essere italiani, con una scoperta impressa in tutti noi.