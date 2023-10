Quanti Km si possono fare con gli pneumatici? Ecco qual è la “scadenza”

In auto e in moto la sicurezza deve venire prima di tutto. Ecco quanto km possono percorrere i mezzi a due e quattro ruote con un set di pneumatici.

Quando si parla di mescole occorre fare una valutazione molto attenta su tutte le caratteristiche del mezzo. Tutto dipende dalla tipologia di motore che adottano, dall’uso e dallo stile di guida del guidatore. Vi sono persone che hanno una guida sportiva e consumano, decisamente, più in fretta le gomme. In ogni caso è possibile stimare un numero di km medio valevole per tutti.

E’ scontato che se nel vostro garage avrete un’auto sportiva o una pesantissimo SUV elettrico, l’incidenza varierà rispetto ad una leggera city car, ma grazie a Pirelli possiamo scendere nel dettaglio dell’analisi tecnica.

Vi sono statistiche su scala europea che precisano come la media sia compresa tra i 25mila e i 50mila km per coloro che non forzano con stile alla Fast and Furious, ma in alcuni casi si possono toccare anche vette clamorose intorno ai 75mila km. Ecco come controllare la pressione delle gomme.

Pneumatici, cosa dicono i numeri

In linea di principio il range oscilla tra i 40 e i 50 mila km, tuttavia vi possono essere anche casi dove, dopo la metà del chilometraggio suddetto, risultano da buttare. I pneumatici estivi e gli invernali hanno caratteristiche che permettono di viaggiare in sicurezza tutto l’anno, se si cambiano al momento giusto. Oggi vanno di moda le ruote per tutte e 4 le stagioni che evitano anche il cambio in corsa. La regola generale per le moto, invece, è quella di procedere al cambio gomme all’incirca ogni 2 – 3 anni e ogni 5mila chilometri.

Fattore non di poco conto è anche la qualità dell’asfalto. In questo, in Italia, non siamo affatto fortunati. Le strade delle principali città nostrane sono caratterizzate da buche e dossi che vanno a sollecitare le gomme. Con una mole rilevante il consumo è esagerato. Importante è anche la tipologia di pneumatico usato.

Il vostro obiettivo sarà quello di far durare un set almeno 50mila km in auto. L’habitat più favorevole per un battistrada è chiaramente quello autostradale che consente una velocità costante, purtroppo nelle giungle urbane il consumo delle gomme cresce a dismisura.