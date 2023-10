Pedaggio, offerta clamorosa per 1 anno gratis: ecco cosa fare

UnipolMove è il sistema di tele pedaggio che ha creato concorrenza al Telepass. Ecco come funziona la scatola magica e quali sono i suoi vantaggi.

Il Telepass ha, da sempre, rappresentato un monopolio in materia di pedaggi sulle strade italiane. UnipolMove ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote al sistema più noto, allo scopo di pagare l’autostrada senza doversi fermare al casello con una formula innovativa.

La sostanza è la stessa, anche UnipolMove si basa su un trasponder che comunica coi caselli autostradali. I tratta di una scatoletta che ha le medesime caratteristiche del Telepass. Una volta in possesso del dispositivo bisognerà completarne l’attivazione sull’app o sul sito web, collegandosi alla propria area riservata. Vi basterà avere un IBAN in qualsiasi Paese Area SEPA. L’intestatario del conto dovrà corrispondere a quello del servizio UnipolMove. Occhio alle nuove truffe del Telepass.

Le proposte per risparmiare sule pedaggio

UnipolMove Base: il canone mensile di UnipolMove Base è di 1 euro mensile. Attivazione e consegna sono gratuite. UnipolMove Pay per Use: in tal caso il canone è di 50 centesimi al giorno, solo se il dispositivo viene usato. La validità è per le 24 ore successive al primo ingresso, passate le quali si pagheranno altri 50 centesimi in caso di pagamento del pedaggio autostradale con il dispositivo. Il costo di attivazione e consegna è di 10 euro, con sconto a 5 euro valido fino al 31/12/2023.

Per i clienti privati le fatture vengono emesse con periodicità mensile, per i clienti business invece la cadenza è quindicinale. Il telepedaggio di UnipolSai si associa ad una sola targa. E’ stata lanciata ora una super offerta che include anche uno sconto sino al 30% sulla polizza auto. A quel punto si avrà 1 anno di canone telepedaggio UnipolMove gratis, poi diventa 1 euro al mese. Puoi pagare la polizza in 12 mesi, senza costi aggiuntivi. Per maggiore informazioni consultare il sito Unipolsai.it.