Come scegliere la moto adatta a sé: consigli utili

Scegliere quale moto acquistare potrebbe non essere così semplice. Sul mercato, infatti, esistono tantissimi modelli, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità tecniche, il che può complicare la scelta. Il metodo più semplice per scegliere il modello giusto è considerare una pluralità di aspetti, come ad esempio il budget che si ha a disposizione, le proprie reali esigenze, la reperibilità dei ricambi, l’età e l’uso che se ne vuol fare.

Tipologia di moto

Sul mercato è possibile trovare diversi tipi di moto, che si adattano a diverse esigenze e stili di guida. Prima di conoscere quali sono i modelli più gettonati, è bene precisare che la scelta di un modello anziché un altro potrebbe avere delle implicazioni anche sul trovare le assicurazioni moto più convenienti. Per dare un’idea, basti sapere che una moto con una cilindrata pari o superiore a 1000 cc richiede una polizza assicurativa più gravosa di circa il 10-15 % rispetto a una moto con cilindrata inferiore. Ciò premesso, tra le più gettonate, è possibile citare:

Moto cruiser: queste moto sono adatte sia ai principianti sia a coloro che possiedono diverse moto. Esse sono piuttosto grandi e pesanti, ma permettono una guida rilassata grazie alla sella bassa. Queste moto inoltre sono personalizzabili in base alle esigenze. Un’altra caratteristica è il rumore dello scarico, che le rende le vere regine della strada;

Moto da cross: si tratta di modelli adatti a chi ama guidare nella natura selvaggia e nel fango. Infatti, esse sono caratterizzate da sospensioni piuttosto alte e gomme tassellate, che garantiscono aderenza anche su strade sterrate e con ghiaia;

Moto naked: negli ultimi anni si sono particolarmente diffuse le moto "nude", perfette per coloro che amano lo stile di guida eretto. Inoltre, esse sono consigliate per i principianti, poiché non hanno alcuna carenatura, e nemmeno cupolini e borse rigide. In poche parole, sono prive di sovrastrutture;

Moto da avventura: le moto adventure consentono di viaggiare anche nelle zone più selvagge, come le montagne, i deserti, ecc., e di affrontare percorsi molto lunghi. Esse, infatti, sono molto robuste e offrono una guida agile;

Moto da turismo: anche questo modello è adatto ad affrontare i viaggi lunghi molti km, poiché sono particolarmente confortevoli. Inoltre, esse permettono di posizionare diversi bagagli. Non si tratta, però, di moto adatte ai principianti;

Cafe racers: a differenza delle moto precedenti, le cafe racers sono molto leggere e di piccole dimensioni. Sono perfette, pertanto, per guidare in velocità. Possono essere utili anche per i principianti, per affrontare tragitti brevi, ma non garantiscono il comfort necessario per viaggi lunghi.

Alcuni consigli utili da ricordare prima di acquistare una moto

Come anticipato, per poter scegliere la moto giusta è fondamentale considerare una pluralità di aspetti, come ad esempio il budget massimo, le proprie esigenze, i costi dei pezzi di ricambio ect. Oltre a ciò, è bene considerare anche il proprio stile di guida e provare la moto prima di procedere con l’acquisto. Solo provandola, infatti, è possibile scoprire se quel modello sia o meno in linea con il proprio stile di guida. Ancora, prima di entrare in una concessionaria e chiedere moto nuove è possibile anche vagliare la presenza di moto usate, spesso, infatti, con un pizzico di fortuna è possibile trovare delle vere e proprie occasioni.