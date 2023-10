Hamilton “scherza” con Leclerc? Arriva l’assist social che fa impazzire i tifosi

Lewis Hamilton è ancora uno dei migliori in F1 come ha dimostrato ad Austin, ma è stato squalificato. La foto social fa scalpore.

Il mondiale di F1 ha regalato grande spettacolo ad Austin, ma il nome del vincitore non è affatto cambiato. Il successo è andato alla Red Bull di Max Verstappen, che per il terzo anno di fila ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti e, come nell’ultimo biennio, la Mercedes di Lewis Hamilton ha chiuso alle sue spalle dopo un intenso duello.

Tuttavia, la grande gioia del sette volte campione del mondo della F1 è durata poco, dal momento che è stato squalificato poche ore dopo il traguardo. Il motivo? Un’usura troppo elevata del fondo, che ha costretto allo stesso destino anche la Ferrari di Charles Leclerc, che era giunta in sesta posizione.

Si è trattato di una grande delusione per Sir Lewis, con la Ferrari che ne ha approfittato tornando a -22 dalla Mercedes tra i costruttori. Infatti, Carlos Sainz è stato promosso al terzo posto, mentre George Russell al quinto, con la Scuderia modenese che ha così recuperato 5 lunghezze.

La favorita per portare a casa questo risultato resta comunque la Mercedes, che nelle ultime due tappe di Losail ed Austin è stata nettamente superiore al Cavallino. La pista di Città del Messico potrebbe essere più favorevole alla SF-23, che sapeva di dover soffrire sui tracciati dove si è appena corso.

F1, lo scatto di Hamilton che coinvolge anche Leclerc

Lewis Hamilton è forse il pilota di F1 che fa il maggior utilizzo dei social, condividendo molti aspetti della sua vita quotidiana con foto, video e storie che pubblica di frequente. Dopo la squalifica di Austin, il pilota della Mercedes ha postato uno scatto che lo ritrae in conferenza stampa accanto a Charles Leclerc.

Entrambi, nella foto che potete qui vedere, mostrano un’espressione corrucciata, ed è così che Hamilton ne ha approfittato per esprimere i sentimenti dei due piloti. Come descrizione, ha scritto “Mood“, come per far capire a tutti i suoi tifosi quello che è lo stato d’animo a seguito dell’esclusione dalla gara. La squalifica è sempre un duro colpo da accettare, dal momento che i piloti sono del tutto impotenti in situazioni di questo tipo.

La Ferrari e la Mercedes hanno accettato senza troppi problemi la decisione della FIA, giudicandola corretta. C’è stato solo un piccolo accenno di proteste parlando di un’usura del fondo causata dalle sconnessioni della pista, ma i commissari non hanno voluto sentire ragioni, confermando la squalifica dei due piloti.

Oltre alle loro auto, sono state controllate quelle di Max Verstappen e Lando Norris, che non hanno riportato irregolarità. La F1 odierna è ricca di contraddizioni, dal momento che solo queste 4 auto sono state analizzate a fondo, e forse sarebbe stato corretto farlo anche con le monoposto di Carlos Sainz e George Russell, ovvero l’altra Ferrari e l’altra Mercedes, ma ciò non è accaduto. La sentenza è stata chiara.