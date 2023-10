MotoGP, GP Thailandia: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

Il quartultimo weekend del campionato 2023 di MotoGP si svolgerà sul tracciato di Chang International Circuit di Buriram. Ecco gli orari del prossimo weekend.

La MotoGP non si ferma più e prosegue la corsa in Thailandia, prima del passaggio in Malesia e della volata finale in Qatar e Valencia. La classe regina in Australia ha corso solo il GP, non potendo disputare, nemmeno con giorni invertiti, la SR a causa delle difficili condizioni atmosferiche trovate a Philip Island. Le trasferte asiatiche potranno risultare ancor più insidiose sul piano delle temperature.

L’Estremo Oriente, in questo periodo dell’anno, nasconde molte insidie. Non a caso nella passata stagione furono a limite. Una pioggia incessante cadde sul tracciato di Buriram, rendendo molto dura la vita ai piloti. La spuntò uno straordinario Miguel Oliveira, in sella alla KTM, sempre al top sul bagnato. Il weekend del 27-29 ottobre, terzo consecutivo d’azione in pista per i centauri del Motomondiale, sarà la quarta edizione della sfida thailandese.

E’ stato istituito nel 2018. Due edizioni sono state annullate per Covid-19 (nel 2020 e nel 2021). Nel 2018 la spuntò Marc Marquez in MotoGP, mentre Fabio Di Giannantonio vinse in Moto3 e Pecco Bagnaia in Moto2. La Thailandia ha parlato italiano anche negli anni successivi. Luca Marini si aggiudicò la tappa nel 2019 nella classe di mezzo, mentre a vincere in top class fu sempre il Cabroncito. Nel 2023 Dennis Foggia vinse in Moto3, Tony Arbolino in Moto2 e, come detto, Oliveira in classe regina.

In MotoGP Pecco Bagnaia ci arriva forte di 27 punti in classifica su Martin. Quest’ultimo ha sprecato 2 clamorose occasioni negli ultimi 2 GP. Dopo aver sorpassato Pecco nella SR di Mandalika, è scivolato in gara e ha sbagliato scelta di mescole in Australia. In sostanza si è ritrovato da possibile dominatore del campionato a -27 con 4 weekend ancora a disposizione.

MotoGP, tutte le info del GP Thailandia

La passione per le due ruote è, letteralmente, esplosa in Thailandia. Il tifo locale per i centauri è clamoroso. La pista rientra sempre nei canoni dei Tilkodromi. E’ stata costruita 10 anni fa e consta di una parte guidata molto interessante, mentre il primo settore è caratterizzato da lunghi rettilinei e potenti staccate. Ci si aspetta il tutto esaurito sulle tribune, anche perché nel 2023 è stato piazzato in calendario in un momento cruciale.

Per Martin siamo già quasi alle ultime chiamate vs Bagnaia. In condizioni normali sarà ancora una Ducati Cup. Non sembrano esserci particolari chance per Marc Marquez su Honda o Fabio Quartararo su Yamaha. Potrebbe inserirsi la KTM con Binder e Miller, ma in condizioni normali, la Ducati è superiore, nettamente, a tutte le moto in pista, Aprilia comprese. In questo scenario i fan europei dovranno affrontare altre levatacce per vedere in azione i propri beniamini.

Orari TV GP Thailandia su SKY

Venerdì 27 ottobre

Prove libere 1

05:45-6:30

Prove libere 2 (Qualificanti per il Q2)

10:00-11:00

Sabato 28 ottobre

Qualifiche

05:50-6:30

Sprint Race

10:00

Domenica 29 ottobre

Warm-Up

04:40

Gara

09:00

Orari TV GP Australia su TV8

Sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre saranno trasmesse le gare in differita.