F1 GP Austin, Sprint Race: trionfo Verstappen, podio Ferrari

La Sprint Race del GP USA ha ribadito la forza della Red Bull Racing. Il fenomeno olandese, Max Verstappen, ha vinto l’ennesima tappa del 2023.

Come nei piani, il tre volte campione del mondo Max Verstappen ha fatto valere la sua capacità di sfruttare al massimo le partenze al palo. Allo spegnimento del semaforo Charles Leclerc, poleman del GP, è scattato dalla seconda piazzola, cercando di insidiare Max all’interno di Curva 1. L’olandese ha chiuso la porta, portandosi subito all’interno e non dando chance al monegasco.

E’ stato molto aggressivo il numero 1 che non ha voluto rischiare di perdere la leadership al via. A quel punto il numero 16 ha perso anche la seconda piazza. Lewis Hamilton lo ha sverniciato, sfruttando l’occasione. Brutta partenza di Leclerc, mentre Sainz sulle soft si è portato al quarto posto, dopo un bel sorpasso a Norris. Ci si attendeva una McLaren in super forma, ma vi sono state varianti inaspettate.

Leclerc ha faticato a tenere il passo di Verstappen ed Hamilton. In 3 giri CL16 si è preso 3 secondi abbondanti dal leader della Red Bull Racing. Alle spalle di Norris e Piastri, Sergio Perez si è preso la posizione. Per cercare di non lasciar passare il messicano, alla fine, Sergio ha perso due posizioni. Anche Russell si è infilato, scavalcando il driver della McLaren.

Lewis Hamilton ha messo nel mirino Max Verstappen, provando a mettere pressione al numero 1. Gli aggiornamenti sembrano funzionare alla grande sulla W14. Hamilton al quinto giro si è attaccato a Max Verstappen. I due rivali alla corona del 2021 sono tornati a darsi battaglia. Il ritmo dell’anglocaraibico è risultato ottimo nella prima fase.

Verstappen, re in F1 delle Sprint Race

Il tre volte campione del mondo nella seconda parte della Sprint Race ha ripreso slancio, allargando il gap. Russell è stato penalizzato di 5 sec per un sorpasso all’esterno sulla McLaren di Piastri. Quest’ultimo è stato beffato poi anche da Gasly e Albon. Norris, invece, ha insidiato per la quarta piazza il suo ex teammate. Sainz si è difeso bene. Alle loro spalle Sergio Perez, sempre più in difficoltà nel confronto con Verstappen.

Nelle retrovie vi sono stati duelli accesissimi tra AlphaTauri e Haas. Max Verstappen si è preso un margine ampio a dieci giri dalla conclusione. Un 3 secondi che gli hanno permesso di amministrare bene gli ultimi 10 giri. La Ferrari ha avuto una buona velocità di punta. Sainz, però come nelle attese, non ha potuto nulla nel confronto con il rivale. In difficoltà sulle mescole soft si è dovuto sudare la sesta posizione.

Si è dovuto difendere anche dagli attacchi di George Russell. Max Verstappen ha vinto senza partemi con una serie di giri veloci impressionanti, davanti ad Hamilton e Russell. Al quarto posto Norris davanti a Perez. Per l’olandese è arrivato l’ennesimo successo. Domani dovrà rimontare dalla sesta posizione. Sarà un divertimento extra per il nativo di Hasselt. Max Verstappen ha dimostrato, ancora una volta, che è il migliore della griglia. Per tutti gli altri sono rimaste solo briciole.