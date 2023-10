Sainz spiffera tutto sul futuro con Ferrari: la decisione sembra ormai presa

Carlos Sainz e la Scuderia Ferrari sono destinate a proseguire la loro storia in pista. Lo spagnolo si è lasciato sfuggire dettagli sorprendenti.

Squadra che vince, non si tocca? Non proprio, ma a Maranello il problema principale è legato alla monoposto e non tanto agli attuali driver. Al momento c’è solo un pilota in griglia che riesce a fare un altro sport ed è Verstappen. Strappare SuperMax a mamma Red Bull Racing appare una missione impossibile. John Elkann, dopo una cena a lume di candela, ha cercato di convincere Lewis Hamilton, ma non ha funzionato.

La verità è che, ad oggi, la Ferrari non ha più quella capacità attrattiva di un tempo. Se non si risolvono, sul piano tecnico ed organizzativo tutti i problemi, sarà complicato uscire da questa difficile situazione. Leclerc rappresenta il prodotto interno della FDA e ha un futuro assicurato. Per il monegasco le alternative non mancherebbero ma a parità di condizioni, il fenomenale driver monegasco preferisce rimanere a Maranello, coccolato dai fan.

Sainz, invece, non ha un appoggio incondizionato. Le ultime voci lo avrebbero voluto vicino ad un ritorno con McLaren o, in alternativa, in un futuro in Audi. In entrambi i casi non avverrà a breve. Il contratto del ferrarista di Madrid, esattamente come quello di Leclerc, scadrà nel 2024. Nulla si muoverà sino alla fine del 2025 nei top team. In questo scenario manca solo una vettura top per competere con i migliori.

La Ferrari ripartirà da un foglio bianco nel 2024, con due anni abbondanti di ritardo. Non vi è possibilità di assistere ad un capovolgimento, salvo miracoli. La Red Bull Racing presenta una organizzazione perfetta. L’unico punto debole è caratterizzato da un secondo driver non sempre all’altezza del ruolo, ma Max Verstappen fa per due.

La decisione di Sainz

Carlos ha scelto di proseguire con la Scuderia. A più riprese ha lasciato intendere che ha voglia di ottenere risultati di spessore nell’abitacolo della Rossa. In una annata dominata dalla Red Bull Racing è stato l’unico a strappare un risultato di spessore, conquistando la P1 a Singapore. E’ un pilota che quando non fa troppi proclami riesce a mettere in primo piano le sue migliori qualità.

E’ costante e, salvo colpi di testa, porta sempre l’auto al traguardo. Nel 2021, nella sua prima annata a Maranello, completò tutti gli appuntamenti sotto la bandiera a scacchi. Evento che nel nuovo millennio in Ferrari era riuscito solo al Kaiser Schumacher. Libero di lottare con il teammate, sotto la guida di Vasseur, ha dimostrato di valere la conferma.

“Mi trovo bene con la vettura. Sono contento di essere alla Ferrari. Penso che stiamo andando nella direzione giusta. L’inverno sarà un buon momento per parlare del futuro. Se loro sono contenti di me e io sono felice con loro, non vedo perché debba esserci un problema“, ha spiegato Sainz. Come riportato su MARCA il #55 ha tutta intenzione di fare la storia del Cavallino. La speranza è di avere presto per le mani una monoposto all’altezza delle sue grandi ambizioni.