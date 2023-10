Gianni Agnelli, vista casa sua? C’è una novità sconvolgente

La famiglia Agnelli è tra le più importanti e potenti al mondo. La loro posizione economica è invidiabile, ma nessuno si aspettava questa news.

Cosa non possono permettersi gli Agnelli? Con un impero economico che va dalla FIAT, oggi nel potente Gruppo Stellantis, alla Juventus, passando per la Ferrari nella variegata realtà Exor, hanno praticamente un patrimonio sconfinato. La loro storia si lega, indissolubilmente, al boom italiano delle automobili. La FIAT ha fatto la storia con modelli che hanno permesso a milioni di italiani di guidare, lavorare e vivere.

Tutto nacque dal nonno di Gianni Agnelli che aveva compreso l’enorme potenziale del commercio e dell’impatto che avrebbero avuto le automobili nella società. Giovanni Agnelli, insieme ad un ristretto gruppo di nobili, creò la FIAT. Il padre di Gianni, Edoardo, perì tragicamente in un incidente aereo quando Gianni aveva 14 anni.

Il giovane crebbe al fianco di suo nonno senatore che gli lasciò in eredità un impero. Sposò nel 1953, a Strasburgo, nel castello di Osthoffen, Marella Caracciolo dei Principi di Castagneto, dalla quale ebbe due figli, Edoardo e Margherita. Dopo il drammatico suicidio di Edoardo, Margherita è diventata l’erede naturale della famiglia più importante d’Italia.

Nel business di famiglia oltre a FIAT e Ferrari, acquisita in un momento di gravi difficoltà economiche di Enzo, figurano il gruppo industriale Iveco, la Juventus, il settimanale The Economist e il gruppo editoriale GEDI, a capo de la Repubblica, la Stampa e il Secolo XIX, oltre a numerosi altri magazine locali e svariate emittenti radiofoniche.

Tragica notizia per la storia degli Agnelli

Margherita Agnelli, figlia di Gianni, ha avuto tre figli con Alain Elkann, importante giornalista e scrittore. John, successore di suo nonno Gianni, Lapo e Ginevra Elkann. Poi si è risposta e ha dato alla luce altri figli che, però, sono defilati rispetto all’asso ereditario dell’Avvocato. Gianni, infatti, dopo la scomparsa del figlio, nominò John il suo erede naturale. Ecco chi è rimasto degli Agnelli.

Il rampollo della famiglia ha assunto ampi poteri in FIAT, dopo diverse esperienze lavorative nel settore. Dopo il matrimonio con Deniz, l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scelto di dedicarsi alla famiglia. Lapo si è trasferito in Portogallo, terra nativa della sua compagna. Del resto il mondo va ad una velocità tale che persino i discendenti storici della famiglia più importante piemontese non sono più interessati alle ville in cui sono cresciuti i nonni.

Solo così si può spiegare la vendita della Villa Frescort, storica dimora della famiglia. Nello stesso perimetro di Villa Frescot ci sono anche Villa Bona, la residenza di Edoardo Agnelli, il figlio scomparso prematuramente di Gianni, e la terza villetta, una sorta di seconda casa dell’Avvocato. Si valuterà anche a vendita a più persone, nonostante le diatribe tra Margherita e John sull’eredità.

I crediti per la foto in alto vanno a Maison.carlyle che sul profilo Instagram ha esaltato la reggia storica degli Agnelli. La dimora prevede la piscina interrata, un parco meraviglioso, frutteti e giardini ancora curatissimi. Secondo le voci non ci vorranno meno di 10 milioni di euro. Sulla distesa si sono presentati in elicottero gli uomini più potenti al mondo: da Henry Kissinger a Guido Carli, passando per personaggi dell’imprenditoria e della politica italiana.