Marquez, ipotesi ritiro all’orizzonte? C’è la rivelazione sconvolgente del fratello

Marc Marquez è pronto per passare al Gresini Racing, ma ora c’è un annuncio che ha del pazzesco. Ecco cosa sta accadendo.

La stagione di MotoGP targata 2023 sta per concludersi, con Marc Marquez che è già proiettato sulla nuova avventura in Ducati. Giovedì scorso è stato annunciato il suo passaggio al Gresini Racing, che era ormai nell’aria da tempo dopo l’addio alla Honda, arrivato dopo la gara di Motegi.

Farà molto strano vedere il nativo di Cervera in sella ad una Desmosedici, e con lui ci sarà anche gente differente a lavorare nel box. Il capotecnico Santi Hernandez resterà infatti alla Honda, con lo spagnolo che lavorerà con Frankie Carchedi, attuale capotecnico di Fabio Di Giannantonio.

La prima presa di contatto di Marquez con la Ducati avverrà alla fine di novembre sul tracciato di Valencia, con la Honda che ha dato a Marc la possibilità di provare subito la nuova moto, cosa che non avvenne vent’anni fa con Valentino Rossi, che non venne lasciato libero di provare la Yamaha.

Tuttavia, l’esperienza del “Dottore” con la casa di Iwata ci insegnò che quel mancato test non ebbe alcun impatto negativo, e vedremo se Marc sarà in grado di sfruttarlo. C’è già chi pensa che salire in moto per fare subito il miglior tempo, per dare un segnale a tutti di essere tornato.

Certo è che vedere un Marc competitivo sulla Ducati sarebbe una grande notizia per il Motomondiale, che di una figura come la sua ha bisogno. Nel frattempo, il fratello Alex si è lasciato andare ad una dichiarazione clamorosa, che può davvero scombinare le carte in tavola.

Marquez, il fratello Alex parla di un ritiro anticipato

L’ultima vittoria di Marc Marquez in MotoGP risale all’ottobre del 2021, periodo nel quale mise in fila due splendidi successi sui tracciati di Austin e Misano. In seguito, la carriera del nativo di Cervera è precipitata assieme alla Honda, ed anche per via di altri infortuni e della diplopia.

Da quel momento in avanti, Marc non ha più vinto una gara, salendo sul podio solo due volte, chiudendo secondo in Australia nel 2022 e terzo poche settimane fa in Giappone. In queste ore, Alex Marquez ha parlato addirittura di un possibile ritiro del fratello, in un’intervista concessa a “TNT Sports“.

Ecco le sue parole: “Vediamo se deciderà o meno di prolungare il contratto il 2024, sembra che abbia un accordo per tutta la stagione. Vuole vedere se sarà capace di divertirsi ancora, per me è una cosa molto intelligente. Mi ha detto che se non dovesse divertirsi si potrebbe ritirare, questa è una possibilità che sta prendendo in considerazione“.

Il fratello di Marc ha poi aggiunto: “Lui vuole vedere se è ancora in grado di divertirsi, se riesce ancora ad andare veloce dopo tutti gli infortuni che ha subito. Sono sicuro che cambierà subito idea dopo il giorno di test a Valencia, quando proverà la Ducati. Anche io avevo questi pensieri quando ero alla Honda, credo che gli passeranno subito“.