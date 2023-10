Qual è la Harley Davidson più costosa al mondo? E’ un gioiello rarissimo

Il marchio di Milwaukee ha prodotto moto iconiche. Il suo sound è entrato, di diritto, nella storia dei motori. Un modello di Harley Davidson, in particolare, ha raggiunto una cifra impressionante.

Se siete amanti dei bolidi americani, certamente, apprezzerete le Harley Davidson. Anche le due ruote possono raggiungere, all’asta, delle somme da capogiro. Il marchio di Milwaukee ha cominciato a fare la storia ad inizio del secondo scorso, grazie all’intuizione di William Silvester Harley e Arthur Davidson.

Dall’unione dei due cognomi nacque un brand leggendario. L’idea di fondo era anche piuttosto semplice: equipaggiare una bicicletta di un motore. Di fatto i due crearono una biciletta motorizzata molto rudimentale all’inizio, ma i test non andarono come nelle attese. I primi esemplari avevano forti vibrazioni e perdite d’olio continue. Con il tempo i prodotti migliorarono sempre più, sino al raggiungimento di potenze enormi e una gamma allargata.

Walter Davidson, fratello maggiore di Arthur, credette, fortemente, nella creazione di moto custom. I telai vennero modificati per la creazione di quella che viene riconosciuta come la prima vera Harley della storia. La moto vide la luce il 28 agosto del 1903, anno in cui il brand fu, ufficialmente, fondato. La produzione di serie andò bene e fu aperta la prima concessionaria nel 1904. Due anni più tardi fu messo in piedi anche il primo stabilimento produttivo dove oggi si trova il quartier generale del brand.

L’Harley Davidson più costosa di sempre

Con la crescita del marchio il numero dei centauri negli Stati Uniti crebbe a dismisura. Da buoni nazionalisti gli americani adoravano le moto di Milwaukee e tutti quelli che amano i mezzi duri e crudi hanno acquistato almeno un modello. Tra quelli più venduti e amati non possiamo non citare la Sportster 883, la Fat Boy, la Harley Davidson XR-1000 e la V-Road.

Per quanto, esteticamente, spettacolare la V-Road è stata una delle moto che più hanno spaccato gli appassionati. E’ rimasta in catalogo per oltre 16 anni dall’esordio nel 2001 con il suo motore co-sviluppato insieme a Porsche, diventando una delle Harley più anticonformiste e care. Per tutti coloro che amano i modelli più tradizionali e confortevoli, l’Electra Glide ha segnato il punto più alto della gamma.

Prima della rivoluzione elettrica che sta continuando ad investire il listino l’Harley era considerata anche la moto dei viaggiatori. Erano acquistate per percorrere, senza soste, le infinite distanze americane, in antitesi con il concetto di stop and go alle colonnine di ricarica. La Harley Davidson più costosa al mondo è un modello vintage esclusivissimo.

Nata nel 1908, è stata ritrovata poi in un fienile negli Stati Uniti, totalmente abbandonata. Il modello si chiama “Strap Tank” e come osserverete nel video in alto della casa d’aste Mecum Auctions, appare una bicicletta di scarso valore con un banale motore di qualche cavallo. E’ stata rimessa a nuovo da Paul Freehil, un collezionista di moto, e poi venduta all’esorbitante somma di 900mila dollari. Nel corso dei prossimi anni questa moto assumerà ancor più valore, specialmente dopo il lancio degli ultimi modelli e l’oblio elettrico in cui si è avventurato il noto brand americano.