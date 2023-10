MotoGP, cresce l’attesa per Marc Marquez: ecco quando salirà la prima volta sulla Ducati

Marc Marquez ha annunciato il suo passaggio nel team Gresini sciogliendo delle riserve che andavano avanti da mesi. Ecco quando potrò effettuare il primo test ufficiale sulla Ducati Desmosedici.

Marc Marquez non vede l’ora di balzare in sella alla moto che dal 2020 monopolizza la classifica mondiale costruttori. La Desmosedici è diventata il prototipo da battere, soprattutto grazie alle innovazioni dell’ingegnere Luigi dall’Igna e al lavoro tecnico di straordinari interpreti come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e l’attuale campione del mondo, Francesco Bagnaia.

Il fenomeno di Cervera, dopo aver convinto suo fratello minore Alex, a sposare la causa della casa di Borgo Panigale nella scorsa stagione si è lasciato ammaliare dalla possibilità di ritornare a lottare per il titolo mondiale. Per il catalano si tratterebbe, eventualmente, della nona corona iridata che lo eleverebbe allo stesso livello del suo rivale storico Valentino Rossi.

Marc ha compreso che non avrebbe mai potuto sfidare i ducatisti in sella alla RC213V e ha così optato per un cambio radicale. Non è scontato che sin da subito riuscirà a trovare il feeling ideale su di un bolide così diversa rispetto a quello che ha guidato per 11 anni in top class, ma uno straordinario fenomeno è in grado di adattarsi alle caratteristiche di qualsiasi mezzo, specialmente se si tratta del migliore del lotto.

Marquez ha firmato un contratto annuale con la possibilità poi di lasciare la casa di Borgo Panigale al termine del 2024, qualora si aprissero le porte per un clamoroso passaggio nel team factory della KTM. La squadra Gresini è pronta a ricongiungere i due fratelli che già avevano corso in HRC, nel 2020, sebbene la stagione di Marc sia poi stata condizionata integralmente dall’infortunio alla spalla destra di Jerez de la Frontera.

Marquez freme per il primo test in Ducati

L’otto volte iridato non avrà a disposizione nella prossima stagione la nuova Ducati Desmosedici GP24 ma dovrà battagliare per il titolo sull’attuale moto che equipaggia la squadra ufficiale e quella Pramac. Secondo quanto è emerso nelle ultime ore il team HRC dovrebbe dare il via libera allo spagnolo già nei test invernali di Valencia.

Il prossimo 28 novembre Marc Marquez salirà per la prima volta nella sua vita su di una Ducati Desmosedici GP23. Si tratterà del martedì successivo all’ultima tappa che si correrà sul tracciato spagnolo che di fatto anticiperà i temi della prossima stagione. Va solo capito se Marquez proverà a Riccardo Tormo la Desmosedici GP23 su cui salirà nel 2024 o se dovrà trovare prima il feeling con la GP22 che, attualmente, guidano di Giannantonio e suo fratello Alex.

Dopo il test valenciano, i centauri della MotoGP andranno in vacanza e torneranno in pista due mesi più tardi sul tracciato di Sepang. In Malesia si avranno i test ufficiali dal 6 all’8 febbraio, oltre ad uno shakedown per i debuttanti e i collaudatori dall’1 al 3 febbraio. Gli ultimi test prima dell’inizio della stagione si svolgeranno a Losail dal 19 al 20 Febbraio 2024.