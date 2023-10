Fabrizio Corona, il suo garage è pazzesco: la sua auto migliore è inglese

Fabrizio Corona ha un parco auto straordinario. Ha diverse vetture lussuose e tra i suoi modelli c’è ne anche uno che vale, veramente, una fortuna.

L’imprenditore catanese è tornato ad essere su tutte le prime pagine dei giornali per uno scandalo calcistico che non mette in buona luce il nostro sport più popolare. L’ex re dei Paparazzi è tornato e ha annunciato che 5, 6 squadre sono coinvolte in un giro di scommesse che è già finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

Corona ha spiegato che non può spifferare altro, altrimenti finirebbe per essere indagato lui stesso. Sta di fatto che la Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati già i nomi di diversi calciatori: Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Non è la prima volta che in Italia si sente parlare di calcio scommesse, ma a rimanere invischiati nella vicenda sarebbero tantissimi altri protagonisti del rettangolo di gioco.

Fabrizio Corona si è sbilanciato anche con un quarto nome, ovvero Zalewski della Roma, ma sarebbero coinvolti tantissimi calciatori. In un modo tutt’altro che pulito il siciliano è tornato a far parlare di se, dopo i tanti altri scandali che hanno coinvolto la sua vita. L’agenzia fotografica milanese Corona’s, negli anni di Vallettopoli, fu protagonista di un polverone mediatico che si spense con l’arresto di Fabrizio. In Cassazione, infatti, subì una condanna a 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati.

Per motivi terapeutici uscì di prigione e continuò a scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Dopo diverse violazioni il tribunale di sorveglianza di Milano lo ha rimesso in cella. Corona, in queste vicissitudini, ha sempre tenuto alla famiglia. Si è sposato con la modella italo-croata Nina Moric, con cui ha avuto un figlio, Carlos Maria. La coppia ha preso strade diverse dopo 6 anni matrimonio. In seguito, dal 2009 al 2012, ha avuto un rapporto molto mediatico con la showgirl Belen Rodriguez. Una volta offese anche l’ex ragazzo dell’argentina, Andrea Iannone.

Il parco auto di Fabrizio Corona

L’impatto del siciliano sui mass media è stato importante. Per molti anni ha guadagnato grosse cifre, presenziando in molti show televisivi, nei locali notturni e creando degli eventi nell’ambito della pubblicità, dell’arte e della moda. Ha investito in ristoranti e negozi d’abbigliamento, ma anche nell’editoria con il lancio di VoceLibera, giornale pensato per i detenuti.

Ha scritto due libri autobiografici “Vita pericolosa di un fotoreporter randagio” e, insieme a suo fratello giornalista, “Mea Culpa”. Corona ha ceduto al fascino anche delle supercar, acquistando numerose vetture di lusso e regalandole anche al suo amico Lele Mora. La vettura di maggior lignaggio è una Rolls Royce, modello Ghost del valore superiore a 300mila euro.

Sotto il cofano dell’auto inglese c’è un potente V12 6.7 biturbo a benzina associato a un cambio automatico a 8 marce. La vettura non è solo un salotto di rappresentanza, ma anche una scheggia in grado di viaggiare a 250 km/h. La vettura è stata usata dal Re dei Paparazzi per eventi ed uscite di gala. Corona ha una particolare predilezione per le auto inglesi. Possiede, infatti, anche una mastodontica Range Rover Velar. Non manca alla collezione anche una Harley Davidson, giusto per non farsi mancare nulla.