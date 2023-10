La Red Bull Racing ha scelto l’erede di Verstappen: il suo sostituto sarà tedesco

Nonostante i riconoscimenti iridati del suo numero 1, la Red Bull Racing è già alla ricerca del campione di domani. Ecco chi ha messo sotto contratto il team con sede a Milton Keynes.

L’Academy della Red Bull Racing è la migliore del mondo. I suoi migliori rappresentati hanno già vinto 7 Mondiali F1, divisi tra i 4 di Sebastian Vettel e in 3 di Max Verstappen. Quest’ultimo è diventato, dopo aver battuto Hamilton nel 2021, il numero 1 del circus. A soli 26 anni è già tra i migliori piloti di sempre con 3 sigilli, ma la storia del drink team andrà avanti anche oltre la sua era.

Max Verstappen potrebbe correre altri 15 anni nel circus, in teoria, ma il team è consapevole che non c’è la volontà di seguire le orme dei veterani. L’olandese non ha intenzione di ritirarsi all’età di Kimi Raikkonen o continuare a correre, come Fernando Alonso, oltre i 42 anni. La squadra ha bisogno di cautelarsi con la crescita di un nuovo enfant prodige. Il classe 2002, Liam Lawson, è già un bel prospetto, avendo subito marcato dei punti al debutto in AlphaTauri, al posto di Daniel Ricciardo.

Il neozelandese meriterebbe una chance nello Junior Team, come le hanno avute Vettel, Verstappen, Ricciardo (attuale alfiere del team di Faenza) e tanti altri. Yuki Tsunoda, invece, non sembra pronto a fare un passo vero la gloria nella Red Bull Racing. Con la chiusura della collaborazione con la Honda, i vertici potrebbero anche decidere di mollare il giapponese. Solo un pilota, secondo i vertici, sarebbe a livello di Max.

Red Bull Racing, arriva un altro baby fenomeno

Segnatevi questo nome perché ne sentirete parlare in futuro. La squadra austriaca ha annunciato l‘ingaggio del diciottenne tedesco Tim Tramnitz, attualmente impegnato nella Formula Regional dove sta facendo impazzire gli avversari. Ha già conquistato 6 podi e 2 vittorie, occupando la terza piazza della classifica. Il leader della graduatoria è il giovane italiano della Mercedes, Kimi Antonelli.

Tramnitz prenderà parte, nel 2024, al campionato di F3, ma farlo con la consapevolezza di avere un futuro spianato, grazie a RB è tutt’altra garanzia. Il tedesco proverà a riportare, in futuro, il titolo in Germania, seguendo le orme di Sebastian Vettel e Nico Rosberg. Il Motorsport tedesco ha subito un clamoroso calo con l’uscita di scena degli ultimi campioni.

Pierre Gasly e Alex Albon hanno fallito in RB, Sergio Perez sembra sia al capolinea. Il consigliere Helmut Marko ha saputo pescare un altro fenomeno. Nell’Academy, inoltre, oltre a Liam Lawson, vi sono Jak Crawford e due nomi d’arte illustri come Enzo Fittipaldi, nipote del due volte campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi, e Sebastian Montoya, figlio di Juan Pablo, per due volte terzo in graduatoria nel 2002 e nel 2003 con la Williams.