Marquez e Quartararo ora si sono stufati: fanno a pezzi la MotoGP

Due delle personalità più forti della MotoGP attuale, Marc Marquez e Fabio Quartararo, hanno preso una posizione decisa contro la Dorna.

Quando è troppo, è troppo. Sono stati svelati i nuovi calendari e continuano a crescere a dismisura gli appuntamenti del Motomondiale. Nella prossima annata si segnerà il record assoluto con ben 22 Gran Premi, più 22 Sprint Race, di cui però 11 in concomitanza con i weekend della Formula 1. Sta diventando impossibile per i driver evitare pesanti ripercussioni fisiche.

Il prossimo sarà il calendario con più partenze di sempre e, nel 2023, si sono già visti gli effetti di questo nuovo format. Le Sprint Race hanno anticipato i risultati della domenica, levando un po’ di pepe al GP, creando infinite polemiche per gli infortuni. Pronti, via e subito Enea Bastianini ha dovuto rinunciare ai suoi sogni di gloria nel team factory della Ducati.

Non si era mai registrato un numero così alto di crash. In particolare, alla prima curva, sono avvenute alcune carambole impressionanti che hanno, per diverse tappe, dimezzato il numero dei piloti in pista. In realtà, si è trattato di un disastro annunciato. I piloti, infatti, avevano già intuito tutto all’atto della presentazione del nuovo format che avrebbe dovuto avvicinare il mondo della MotoGP a quello della Formula 1.

A differenza della categoria regina delle quattroruote, la MotoGP ha deciso di impostare le gare brevi al sabato ad ogni appuntamento. Un format che va forte in Superbike con Gara-1 e Gara-2 ma che non ha fatto esultare i puristi della classe regina.

MotoGP, la critica di Marquez e Quartararo

Marc Marquez ha saltato diversi appuntamenti a causa di 3 gravi problemi. Dopo la frattura al primo metacarpo della mano destra, nella prima tappa del Portogallo, ha subito anche pesanti ripercussioni nella sfida del Sachsenring. Il pilota, già martoriato con diplopia e problemi alla spalla destra, è uscito con una costola rotta e una caviglia malconcia, accrescendo i suoi disagi.

Per fortuna Quartararo non ha riportato così gravi conseguenze dalle sue numerose cadute nel 2023, andando incontro ai medesimi problemi gestionali della moto. A Motegi il francese ha spiegato che si è raggiunto, veramente, un limite di sopportazione, tra viaggi internazionali e gare extra. Nella press conference ha ammesso il suo malessere.

“Il problema è che non ci sono solo 22 corse, ma anche 22 Sprint Race: da un punto di vista mentale e fisico, il fine settimana è completamente diverso. Osservate quanti infortuni ci sono stati in questa stagione. Da venerdì mattina devi essere al limite“, ha analizzato il campione del mondo 2021. Anche il format delle qualifiche ha messo alla corda i centauri.

“Non siamo la Formula 1. E anche fisicamente è diverso“, ha tuonato Quartararo. Gli ha fatto eco anche un infuriato Marc Marquez che, nelle ultime 4 annate, è entrato ed uscito dagli ospedali. “22 fine settimana sono molti. Con questo nuovo format, troppi – ha aggiunto Marc Marquez – Quando sei stanco, la tua concentrazione scende. Quando la tua concentrazione scende, è più probabile che tu faccia un errore e cada. Se guardiamo il numero di infortuni di quest’anno, molti si verificano nei primi giri della SR o del GP, perché sono i momenti in cui rischiamo e spingiamo di più“.