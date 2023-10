Quanto costa fare il pieno ad un autobus? Non è una roba per tutti

Gli autobus sono, assolutamente, uno dei mezzi gommati più cari in assoluto. Hanno una clamorosa capacità di carico, consumano tanto e arrivano a costare un patrimonio.

Per chi ha il desiderio di investire nell’acquisto di un autobus per una attività c’è il bisogno di comprendere tutti i costi successivi. Già comprare un autobus nuovo non è per tutti e sarà sempre peggio, anche perché gli autobus del futuro potrebbero essere full electric.

Se già una utilitaria alla spina costa una fortuna, immaginatevi un autobus 100% elettrico. La transizione potrebbe rappresentare, per tanti motivi, una incognita. Dal 2035, infatti, vi sarà una chiusura alla vendita di mezzi a combustione.

I consumi di un autobus

Un autotrasportatore alla guida di un Tir di peso superiore alle 11 tonnellate con una capacità di serbatoio di 500 litri, paga, 724.6 euro per fare il pieno di gasolio. Conoscete la differenza tra pullman e autobus? Date una occhiata all’articolo. In ogni caso, sempre quanto affermato su areasosta.com, con 1,065 euro/litro per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton al netto dell’Iva e del rimborso parziale delle accise, la cifra tende a risultare ingente.

Per di più i mezzi pesanti che percorrono, mediamente, più km in un anno sono gli urbani 12 metri, con una media che oscilla tra i 30mila e i 60mila km. Se da una parte l’elettrico garantirà un minor impatto ambientale, immaginatevi cosa accadrebbe se l’intero parco circolante dei mezzi pesanti dovesse riciclare le future batterie? Forse, un giorno, rimpiangeremo il diesel, nonostante tutto.