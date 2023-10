Valentino Rossi e l’incontro “folle” in bagno, poi sfida al cardiopalma in pista (VIDEO)

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, è stato protagonista sui Kart sul circuito di Migliaro. Ecco cosa è accaduto quando si è imbattuto in una zanzara.

Valentino Rossi continua ad essere protagonista in pista con tanti giovani leve che sognano di ripercorrere nel Motorsport le sue gesta. Il fenomeno di Tavullia ha fatto da apripista per tanti ragazzi italiani che hanno messo in mostra un super talento nel Motomondiale. La sua Academy, infatti, è diventata la più ambita delle due ruote.

Pecco Bagnaia è la punta di diamante di un esercito di assi della MotoGP. Il campione del mondo in carica della Ducati ha fatto un percorso straordinario. Il titolo lo ha sfiorato anche il primo prodotto dell’Academy, Franco Morbidelli, vice campione 2020, sulla Yamaha del team Petronas. Dal 2022 il Dottore ha lanciato il suo team anche in top class, grazie alla partnership con Mooney VR46.

Due ragazzi molto promettenti sono stati lanciati nella mischia. Rossi avrebbe anche potuto scegliere di correre un’altra stagione prima di appendere il casco al chiodo sulla Ducati del suo team Mooney VR46. Ha deciso, però, di dedicarsi alle quattro ruote. Ha preferito concentrarsi nell’apprendimento delle tecniche di guida di bolidi del GT. Dopo un anno di ambientamento in Audi, nel team WRT, ha fatto un salto di qualità con il passaggio alla BMW.

Valentino Rossi e la storia della zanzara

Il centauro di Tavullia, naturalmente, ha ripreso una passione che aveva sin da bambino, ossia i kart. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2021, il nove volte iridato si è lanciato con determinazione nelle sfide al simulatore e in pista. Nel suo equipaggio nel GT può fare affidamento sull’esperto Maxime Martin mentre, nelle gare della Endurance Cup, al duo si aggiunge il brasiliano Augusto Farfus Jr. Persino nel tempo libero il fenomeno di Tavullia si è affiancato a tanti giovani talenti delle quattro ruote come Kimi Antonelli.

Il bolognese, classe 2006, è un due volte campione europeo di kart nella categoria OK (2020, 2021). In monoposto ha trionfato nella Formula 4 ADAC e la Formula 4 italiana nel 2022, mentre nel 2023 ha vinto la Formula Regional Middle East. Farà il grande salto, nel 2024, in Formula 2 con il team Prema, saltando la Formula 3. Nel 2019 Antonelli è stato annunciato come membro del Mercedes Junior Team.

Valentino Rossi vuole confrontarsi anche con i migliori giovani della categoria. Il classe 1979 ha bisogno sempre di nuovi stimoli per estrarre il massimo potenziale. Dopo 9 mondiali conquistati in tutte le classi, Vale ha sentito ancora la spinta per dare il massimo in pista. Cosa può fermarlo? Assurdo a dirsi una zanzara ha provato ad infastidire il campione, nel bagno, prima di una sessione in pista con Antonelli, Migno ed altri piloti.

Il campione è riuscito ad ucciderla, come confessa con una certa ironia nel filmato pubblicato sul canale YouTube Valentinorossiracing. Il pilota ha raccontato anche la sua esperienza dopo i giri in pista. Godetevi lo spettacolo.