Cosa significa HRC e che differenza c’è con Honda? Ecco la risposta

HRC è un termine che sentiamo spesso legato al mondo del motorsport, e che è collegato alla Honda. Ecco il significato.

La Honda è uno dei colossi mondiali più importanti per ciò che riguarda le due e le quattro ruote, ed oggi vi parleremo di un’azienda a lei direttamente collegata. Stiamo parlando dell’HRC, che è impegnata direttamente sia in MotoGP che in F1, con risultati che sono stati e sono anche attualmente eccezionali.

Rispetto al passato, la tendenza di HRC si è invertita. In MotoGP è in atto un periodo di crisi, mentre in F1, grazie all’accordo con la Red Bull sulla fornitura delle power unit, c’è una situazione di dominio assoluto. Oggi andremo a dare un’occhiata alla dicitura HRC, cercando di capire cosa significa ed anche cosa racchiude al suo interno.

HRC, ecco cosa significa questa dicitura

L’acronimo HRC sta per Honda Racing Corporation, e non c’è una vera e propria differenza con la Honda. Infatti, si tratta della sua divisione sportiva, che si occupa delle sue attività in pista e del mondo del motorsport. Il presidente è Koji Watanabe, che da tantissimo tempo si occupa della gestione di questa divisione.

I successi del brand HRC sono molteplici, e sono legati principalmente al mondo delle due ruote. La Repsol Honda HRC ha vinto di tutto e di più in MotoGP, anche se, nel corso degli ultimi anni, la sua supremazia è andata scemando. Infatti, la crisi tecnica della RC213V, la moto con la quale corre in top class, ha spinto la Honda a perdere terreno, ed in questi giorni, ha dato origine ad uno dei ribaltoni più clamorosi nella storia del Motomondiale.

Infatti, Marc Marquez ha lasciato la Honda per legarsi alla Ducati del Gresini Racing, creando un vuoto non da poco all’interno della squadra più vincente della top class. Il futuro è davvero complicato per Honda Racing Corporation, visto che nel 2024 non ci saranno fenomeni assoluti alla guida della moto, con Joan Mir che dovrebbe essere affiancato da Johann Zarco.

Per chi non ci avesse riflettuto, va ricordato come HRC stia vivendo un momento magico in F1, visto che fornisce le power unit alla Red Bull. Max Verstappen sta per vincere il terzo titolo mondiale consecutivo, mentre il team di Milton Keynes ha appena vinto il secondo alloro iridato costruttori di fila. Dunque, se in MotoGP va tutto storto, nella massima formula le cose vanno a gonfie vele.

La power unit di Sakura è la migliore in assoluto, il che è davvero strano da dire ricordando l’incubo della partnership con la McLaren. Tra il 2015 ed il 2017, il motore giapponese era il peggiore di tutti, tra una potenza che non veniva trovata ed un’affidabilità da mani nei capelli, come ben ricorda Fernando Alonso. Dopo tanta fatica, la Honda è arrivata al vertice, e nel 2026 si legherà all’Aston Martin, con la speranza di poter continuare a fare la differenza.