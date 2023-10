Marc Marquez e il messaggio commovente da suo fratello, poi fa tremare gli avversari con una notizia

Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda al termine del 2023. Una ufficialità che era nell’aria e che ha determinato un polverone mediatico clamoroso.

Dopo 11 anni di alti e bassi indimenticabili Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda. C’è chi ha detto addio, in passato, ad un team al top per sposare una nuova avventura, vincendo in Yamaha e chi ha deciso di abbandonare una nave che è affondata. La vita è fatta di scelte e lo spagnolo ha preso la sua, spiazzando tutti.

Per anni aveva dichiarato che non avrebbe cambiato squadra, ma quando le cose sono iniziate ad andare male ha cambiato punto di vista. Sarebbe rimasto in Honda solo a certe condizioni e, oramai, non c’erano più i fattori per cambiare registro. Le ultime 4 annate sono state disastrose. La casa di Tokyo lo ha strapagato per subire una involuzione terrificante sul piano tecnico. Venendo a mancare il campione di riferimento, dopo l’incredibile crash di Jerez de la Frontera del 2020, tutto è cambiato.

Il centauro della Honda ha cominciato a regredire sino ad occupare l’ultimo posto della graduatoria costruttori. Alex Marquez è rimasto da solo nella sua prima annata in MotoGP, non riuscendo ad esprimersi al meglio in HRC. E’ stato arretrato nella squadra satellite LCR, non trovando più il bandolo della matassa. Per il fratello minore, bicampione del mondo, è stata molto dura. Alla fine al termine della scorsa annata ha scelto di lasciare la casa di Tokyo per andare in Ducati al posto di Bastianini.

Nel team Gresini Racing è tornato ad essere uno dei protagonisti della griglia. Marc Marquez, invece, ha sofferto tantissimo nel 2023. Al primo GP si è infortunato al primo metacarpo della mano destra, per poi ritrovarsi di nuovo KO per una frattura di una costola e un problema alla caviglia. Ha saltato tantissimi weekend, ottenendo il primo podio stagionale solo lo scorso weekend, in Giappone. Marc è salito sul terzo gradino, alle spalle dei due contendenti alla corona iridata.

Le parole di Alex per suo fratello Marc Marquez

Marc ha voluto ringraziare sui social il team che lo ha cresciuto e lo ha reso grande. Con un video, il pilota spagnolo ha ripercorso il suo percorso: “Abbiamo condiviso momenti indimenticabili: 6 campionati mondiali, 5 triple corone, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole. Duro lavoro, determinazione e legame che abbiamo costruito negli anni. Risate, lacrime, gioie, momenti duri, ma soprattutto: un rapporto unico e irripetibile“.

Suo fratello Alex ha commentato su IG: “So che non è stata una giornata facile per te, ma sei un uomo coraggioso e la vita premia chi ha coraggio! Poche persone sanno cosa hai passato dal 2020, ed è ora che tu possa goderti di nuovo ciò che ti piace di più al 100%“. Parole che rinsaldano un legame che tutti i fan aspettavano con ansia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MotoGP™ (@motogp)

Per la casa di Borgo Panigale si tratta di un gran colpo, dato che la qualità nella prossima stagione sarà ancora maggiore. Potrebbero arrivare ancor più trionfi con il Cabroncito nella squadra satellite Gresini. Non vi sarà, naturalmente, il materiale tecnico aggiornato, ma Marc farà la differenza con il suo talento.