La Toyota ha copiato la FIAT? La somiglianza del nuovo modello con la Panda è assurda

Nel mondo delle quattro ruote attuali tutti i modelli sembrano somigliarsi. Ecco l’ultima nata in casa Toyota che sta facendo discutere per la somiglianza con la FIAT Panda.

La Panda è un mito italiano ma è piuttosto nota in tutte le parti del mondo. L’utilitaria del segmento A della casa degli Agnelli ha fatto parlare di sé per soluzioni all’avanguardia. Piccola, scattante e molto comoda nelle giungle urbane l’entry level della FIAT continua ad essere tra le più vendute alle nostre latitudini. In Europa ha avuto un calo di vendite notevole.

In Giappone la Toyota ha presento la Sienta. Una vettura che mira a diventare una best seller come la Panda. La vettura compatta è dotata di un abitacolo molto grande, con tre file di sedili disponibili per ospitare famiglie numerose o gruppi di amici. Per la casa nipponica era arrivato il momento di lanciare la nuova gen, anche in salsa ibrida, di 4 metri e 30 centimetri, è larga 169 centimetri ed alta 167.

Toyota, la somiglianza con la FIAT Panda

La base è quella della Yaris con il pianale TNGA-B. Il progetto è evoluto tantissimo con una somiglianza importante sul piano del design con la Panda. La Sienta è un’auto squadrata e moderna, con ampi fari che riportano allo stile della piccola city car italiana. La vettura come noterete nel video in basso del canale YouTube Coppia di potenza sta facendo molto discutere.

I cerchi in lega da 15 pollici donando alla monovolume un’aria più raffinata. La somiglianza del frontale come noterete dalla foto in alto della Panda è piuttosto elevata. Del resto è una delle auto più vendute in Italia ed è stata presa a modello. Non vi sono più stili originali come un tempo. Con una idea più precisa dell’evoluzione voluta da tecnici nipponici si è creato quasi un doppione. Perché la Fiat Panda si chiama così? In pochi conoscono l’origine del nome della popolare vettura italiana.

Sui social gli appassionati si sono scatenati. Le critiche sono piovute sui designer che sembrano aver preso troppo spunto dalla Panda. Gli appassionati hanno sottolineato come il frontale sia stato copiato. Questa versione equipaggia motori a benzina da 1,5 litri, ma è disponibile anche una alternativa ibrida con l’assistenza di uno o due motori elettrici, alimentati da batterie a ioni di litio.