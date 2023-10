Rispunta sul mercato una vera regina delle auto: in Italia è già corsa all’acquisto

Il mercato dell’auto, in un momento di profonda crisi, ha bisogno di certezze. E’ tornata per stupire una ammiraglia tedesca che non tramonta mai.

E’ bastato rifarle il trucco per creare un hype senza precedenti. Alcuni veicoli sono attesi più di altri per una storia che, senza troppe limitazioni green, ha saputo attrarre milioni di appassionati nel mondo. Le esigenze attuali hanno portato ad un adattamento economico a vetture elettriche che non scaldano il cuore. Vi sono, però, ancora brand che sanno giocare su un passato fatto di successi leggendari.

Vi sono progetti che sono diventati nell’immaginario collettivo i modelli assoluti di un segmento. In tal senso l’Audi ha saputo creare esemplari unici nel suo genere. Dalle mastodontiche berline alla sportiva TT, passando per i modelli Allroad che hanno saputo coniugare tutte le caratteristiche più estreme in una sola auto. La Q8, fresca di lifting, sta per tornare sul mercato ed è già ricercatissima. Guardate il botto di questo noto calciatore a bordo della sua R8.

Il brand Audi è incentrato sulla mitica trazione integrale quattro. La scelta di non buttarsi nel sempre più affollato segmento dei SUV non ha privato il brand di Ingolstadt, sotto il controllo del Gruppo VW, di trovare una sua dimensione nel segmento delle rocciose vetture a ruote alte. Negli anni ’80 la casa dei Quattro anelli fece faville nei Rally, godendo della massima aderenza sui terreni impervi, coniugando anche una guida perfetta sull’asfalto.

Audi, l’arrivo della regina Q8

Le vetture di Ingolstadt divennero le più apprezzate da coloro che volevano coniugare performance su strada e stabilità su fondi a bassa aderenza. La gamma attuale offre le crossover Q2, Q3, Q5 e Q7, anche nelle versioni e-tron, ovvero 100% elettriche, oltre all’A6 Allroad e l’ammiraglia Q8. Il nuovo modello dell’Audi Q8 è già in prevendita in Italia. La vettura è stata svelata a Monaco a inizio settembre ed è pronta a fare il suo esordio sul mercato nostrano.

Vi sarà spazio per i nuovi proiettori a LED targati Audi Matrix HD con spot laser e gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED. La SQ8 TFSI vanterà nuovi paraurti stilizzati, enormi prese d’aria e l’inedita firma luminosa. Nel pacchetto Innovative Virtual sono compresi gli strumenti di assistenza alla guida Tour, City e Park Assist Plus. L’Audi Smartphone interface con App Store, Audi phone box light e il pacchetto assistenza City garantirà tutta la tecnologia necessaria a bordo.

Previsti i motori a 6 cilindri, alimentati a diesel e a benzina, con la potenza massima di 231, 286 e 340 CV. Per la versione plug-in hybrid occorrerà aspettare il 2024. I prezzi sono salati, come nelle attese, per la Q8 3.0 TDI 231 CV ci vorranno minimo 91.000 euro. Per l’Audi SQ8 TFSI ben 119.450 euro.

L’Audi Q8 SUV 3.0 TDI 286 CV verrà proposta da 93.100 euro. La Q8 SUV 3.0 TFSI 340 CV da 94.100 euro, mentre la SQ8 SUV TFSI Sport Attitude da 129.250 euro. Date una occhiata al video in alto del canale YouTube Auditography per i dettagli estetici.