Il futuro dei SUV di lusso: così Lexus cambia le carte in tavola

Novità straordinaria in casa Lexus, con un nuovo modello che è pronto a rivoluzionare per sempre il mondo dell’automobile.

Il Giappone ha sempre cercato in tutti i modi di dare vita a dei nuovi modelli di altissimo livello, con la Lexus che negli anni si è dimostrata una delle marche di punta. Da un punto di vista prestazionale si è sempre messa in mostra con grandi risultati, ma ciò che l’ha resa grande è anche la sua affidabilità.

Il colosso giapponese è uno di quelli che gode dei maggiori risultati da J.D. Power, con la nota rivista che stila i dati delle varie società automobilistiche che ha dimostrato come poche altre siano al livello della Lexus. In particolar modo sono le vetture sportive il grande fiore all’occhiello del colosso nipponico, ma anche i SUV non sono di certo da meno.

La voglia di perfezionarsi ha fatto sì che la Lexus diventasse uno dei grandi punti di riferimento anche per quanto riguarda le versioni elettriche. Questa gamma merita infatti di essere quanto più sfruttata, considerando infatti come i SUV siano delle auto estremamente sicure, ma allo stesso tempo inquinanti.

In quest’ottica la Lexus ha capito che è giunto il momento di rinnovare la propria gamma. Per farlo nel 2024 nascerà un modello dalle straordinarie prestazioni e che soprattutto sarà in grado di farsi apprezzare da tutti gli amanti delle automobili.

Lexus TX: ecco come sarà in futuro

Grandissime novità in casa Lexus, con la casa giapponese che ha deciso di rinnovarsi e per farlo ha messo a disposizione dei propri clienti una splendida TX. L’auto in questione è un crossover che si mostra al mondo intero con una lunghezza di 516 cm, una larghezza di 199 cm e un’altezza di 178 cm.

La vettura è stata profondamente perfezionata anche da un punto di vista tecnologico, uno dei grandi punti di forza dell’industria giapponese. Al suo interno infatti vi è un display nel quale si possono gestire gli strumenti da 12,3 pollici.

Oltre a questo vi è anche l’aggiunta di un display touch screen che è utilizzato per il sistema infotainment, in questo caso da 14 pollici. Vi sono inoltre svariati allestimenti e si passa infatti dallo Standard alla F Sport Performance, arrivando infine alla Premium e alla Luxury.

All’interno di queste automobili vi è un impianto audio di primo livello come il Mark Levinson e ha modo di sprigionare ben 21 altoparlanti. Ciò che però interessa maggiormente ai clienti è sicuramente legato alla potenza del motore. La Lexus ha deciso di dare vita in totale a ben tre diverse versioni.

La prima presenta un 4 cilindri da 2400 di cilindrata con la possibilità di erogare 279 cavalli e si tratta del modello 350. Migliorandosi un pochino vi è invece la 500h F Sport Performance, con il motore invariato, ma in grado di erogare i 371 cavalli.

Infine vi è il 500h+, con quest’ultimo che è un plug-in con un V6 da 3500 di cilindrata e con al potenza di 412 cavalli. Questa versione ha modo di percorrere 53 km solo in modalità elettrica e sarà il punto di forza di questo modello che sarà lanciato nel 2024.