Dove vive Pecco Bagnaia? Svelata la residenza del campione Ducati

Pecco Bagnaia è il campione del mondo in carica della MotoGP, ed oggi vi parleremo del luogo in cui vive. Ecco dove si trova.

La MotoGP di oggi è dominata dalla Ducati, che è ormai ad un passo dalla conquista del quarto titolo mondiale costruttori di fila. Pecco Bagnaia punta al secondo titolo piloti consecutivo, anche se questo finale di stagione si è complicato e non poco dopo la caduta di Barcellona, avvenuta in un momento in cui stata allungando in maniera decisa in classifica.

L’high-side avvenuto in uscita dalla prima curva lo ha lanciato con violenza a terra, portandolo ad essere investito sulle gambe da Brad Binder e dalla sua KTM, facendo temere a tutti il peggio. In maniera incredibile, si è poi scoperto che di rotto non c’era nulla, con un forte politrauma che si è esaurito nei giorni successivi.

Tuttavia, Bagnaia non ha potuto nulla contro Jorge Martin a Misano, perdendo diversi punti rispetto allo spagnolo. In India c’era la possibilità di riallungare in gara, ma Pecco ha commesso un errore molto grave, finendo per cadere quando mancavano pochi giri al termine di una corsa massacrante sul fronte fisico.

Pecco aveva appena superato Martin, il quale era in grave difficoltà a seguito dell’apertura della sua tuta e di una sorta di disidratazione. Pecco ha però perso il controllo della sua Ducati ed è finito per le terre, ed anche nella Sprint Race di Motegi non ha potuto nulla contro la furia di Jorge.

Il team Pramac sta facendo un lavoro pazzesco, ma c’è da dire che il rider iberico sta correndo come un vero campione. Ora non ci resta altro da fare che goderci un fine campionato davvero fantastico, in cui entrambi daranno tutto per provare a portare a casa il titolo mondiale.

Bagnaia, ecco dove vive il campione del mondo

Per chi non lo sapesse, Pecco Bagnaia è nato e cresciuto a Chivasso, in provincia di Torino, ed è ancora oggi molto legato al suo paese d’origine. Lo scorso anno, quando vinse il mondiale a Valencia, a Chivasso è stata organizzata una maxi-festa, con tanto di schermo gigante per seguire la corsa in compagnia e spingere il giovane pilota della Ducati verso il successo, anche se in maniera virtuale.

Da ormai diversi anni, Bagnaia vive a Pesaro con la fidanzata Domizia Castagnini, e ciò non è un caso. Infatti, essendo da sempre membro della Academy di Valentino Rossi si reca spesso al Ranch per allenarsi in motocross, in quel di Tavullia, che è molto vicina a Pesaro. Tutti i piloti che fanno parte dell’Academy, come anche Marco Bezzecchi e Luca Marini, abitano in quella zona per allenarsi insieme.

Pecco deve ora sfruttare questa possibilità per riordinare le idee ed affrontare al meglio il finale di stagione, nel quale la pressione è tutta su di lui. Il campione del mondo non può permettersi di perdere il titolo contro una Ducati privata, seppure Desmosedici GP23 come la sua. La sfida si fa davvero accesa.