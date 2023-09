Quanto veloce può andare un’auto in retromarcia? Ecco quale è il record assoluto

Le auto possono raggiungere velocità supersoniche anche in retromarcia. Non ci credete? Date una occhiata al primato mondiale registrato su una EV.

La retromarcia rappresenta per molti automobilisti un grosso patema. E’ un problema anche per tutti coloro che devono sottoporsi all’esame di guida e temono una manovra in retromarcia in salita. Vi sono occasioni in cui anche gli automobilisti più esperti fanno fatica ad effettuare una manovra in retromarcia. I motivi sono svariati.

Il traffico cittadino, unito allo stress di aver trovato un parcheggio, può provocare anche un effetto ansia nella manovra. Le regole sono semplici. Proprio come tutte le altre cambiate, se vi trovate in un’auto con cambio manuale, va impostata la R abbassando la frizione e giocando con il pedale del gas, dolcemente, per muovere l’auto. Molti incidenti avvengono proprio in fase di retro a causa della scarsa visibilità.

Vi raccomandiamo sempre di impostare in modo corretto lo specchietto retrovisore prima di mettervi alla guida della vostra vettura. Un piccolo errore può portare al pagamento di un conto molto salato in officina. Occorre sempre girarvi con la testa, senza andare per intuizione. Le vetture moderne sono ricche di telecamere e sensori ma, fondamentalmente, errare è umano, specialmente, quando si affronta la manovra alla massima velocità per risparmiare tempo.

La velocità record in retromarcia

Vi sarà capitato di immettervi in una strada senza uscita, senza possibilità di una svolta ad U, e in quel caso c’è bisogno di dare gas in retromarcia. Vi sarete accorti che la velocità che può raggiungere l’auto è piuttosto sostenuta. Pensate che il campione del mondo di F1, Nico Rosberg, si è ritrovato ad effettuare una manovra clamorosa in retromarcia con una Ferrari F40 nelle anguste stradine del Principato di Monaco.

Per riuscire in una impresa del genere occorre essere dei manici. Vi rimandiamo a questo articolo dove potrete vedere il video a bordo dell’iconica vettura del Cavallino. Altri driver sono protagonisti di un record per cuori forti. La collaborazione tra Schaeffler e Audi, sviluppata sulla base di un’Audi RS3, ha dato i suoi frutti nella serie elettrica, ma ciò che osserverete con il prototipo denominato S4eP è impressionante.

Il Daniel Abt, ex driver in Formula E, ha strappato il record per la retromarcia più veloce al mondo. Nel video postato sul canale del tedesco dal minuto 2:10 potrete ammirare le prove con una prima partenza sino a 100 km/h, ma vi raccomandiamo di saltare al minuto 12:15, dove nell’ultimo tentativo il driver si è spinto a 207 km/h, convalidato in seguito a 210 km/h. L’auto elettrica ha fatto veramente faville in retro. L’espressione di Abt, del resto, dice tutto.