Nico Rosberg a bordo di una Ferrari F40, cosa potrà mai accadere? (VIDEO)

L’ex campione del mondo di F1 Nico Rosberg ha raggiunto 1 milione di iscritti sul suo canale Youtube e ha deciso di festeggiare in grande stile



Guidare una Ferrari F40 è un qualcosa di speciale anche se sei un campione del mondo di Formula Uno. Nico Rosberg, ex pilota di F1 e campione del mondo di Formula Uno del 2016, ha un progetto di pensionamento molto particolare. Nel suo tempo libero, realizza video su YouTube per il suo canale vlog automobilistico dove condivide una parte unica del mondo dell’auto con i suoi spettatori. Per celebrare il suo raggiungimento di 1 milione di iscritti, Rosberg ha preso in prestito una macchina molto speciale dal suo vicino.

Per contattare il suo vicino e chiedere in prestito questa Ferrari F40 da collezione, Rosberg ha usato alcune note adesive che ha messo sul finestrino della F40. Con una semplice spiegazione condividendo la sua identità, credenziali di gara, e il numero di telefono sono stati tutto ciò che è servito per far sì che tutto ciò avvenisse.

È molto chiaro fin dall’inizio che Rosberg capisce quanto sia speciale la Ferrari F40. Anche i piloti di F1 hanno una lista di cose da fare prima di morire, e guidare una Ferrari F40 è eccitante per lui come lo è per qualsiasi fan delle supercar. L’unica differenza è l’abilità di guida di Rosberg che molto probabilmente è molto migliore di tutti noi, e anche di Lewis Hamilton nel 2016.

Nelle strette strade del canyon sulla costa mediterranea, la Ferrari F40 è pura arte in movimento. Non riesco a pensare a un posto più spettacolare per godersi una delle più grandi auto mai costruite. Con il mare blu chiaro come sfondo e le scogliere rocciose a picco che diffondono la nota di scarico di questa supercar biturbo, è pura poesia in movimento. Nelle strette strade di Monaco, tuttavia, le cose sono un po’ inquietanti, per non dire altro. Per fortuna Rosberg è un veterano nell’affrontare il difficile traffico di Monaco, così la F40 torna a casa sana e salva alla fine del video.

