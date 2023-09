MotoGP, Bezzecchi gioca a nascondino: che pressione su Martin e Bagnaia

Il centauro del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ha preferito defilarsi dalla battaglia mondiale tra Martin e Bagnaia. Sentite cosa ha dichiarato nella conferenza stampa del GP del Giappone.

Con la splendida vittoria in India e la caduta di Bagnaia, Marco Bezzecchi è stato riabilitato a pieno titolo nella bagarre finale del campionato 2023. Il distacco dalla vetta è di 44 punti, ma con un Bagnaia in formato oggetto misterioso, tutto è possibile. Il numero 1 della casa di Borgo Panigale ha dimostrato di essere imprevedibile.

Il piemontese tanto può tornare a fare risultati di alto profilo, così come avvertire la pressione e rifinire in ghiaia. Martin si è riportato a -13 dal leader della casa di Borgo Panigale. In questo momento è ancora favorito l’italiano per una questione di esperienza e di appoggio della squadra ufficiale. La crisi, aperta con la caduta al Montmeló, potrebbe essere profonda. Il problema, oramai, non è più fisico ma di approccio mentale.

Pecco è partito negli ultimi 2 round per limitare i danni. Risultato? Due terze posizioni a Misano dove era strafavorito e una brutta caduta sull’inedito tracciato del Buddh International. Marco è reduce da un weekend spettacolare dove ha demolito tutti. Il feeling sulla GP22 è tornato ad essere quello della primissima parte di stagione. Una anomalia, considerato il vantaggio che dovrebbe aver maturato con gli sviluppi la Desmosedici GP23.

Le sensazioni di Bezzecchi

In Giappone il pilota romagnolo potrebbe proseguire il trend positivo. A Motegi le sensazioni sono molto positive. La pista si addice allo stile di guida dell’alfiere del team Mooney VR46, rimasto orfano di Luca Marini. Il tracciato nipponico sarà , naturalmente, un terreno di caccia anche per tutti gli altri centauri della Ducati. Lo scorso anno demolì la concorrenza Jack Miller, oggi impegnato nel team factory della KTM.

Marco Bezzecchi è consapevole che con 7 SR e 7 GP la sfida è ancora lunga, ma ha preferito tenersi da parte dai due principali contendenti al titolo, almeno in questa fase. In press conference il vincitore di 9 gare nel Motomondiale ha dichiarato: “Ho 44 punti di divario da Pecco a 7 gare dalla fine, non sento la pressione, sono rilassato perché la vera lotta è tra Bagnaia e Martin. Sicuro mi sto avvicinando ma non è abbastanza. In ogni caso farò il mio meglio per lottare per il titolo mondiale. Ora continuo a vedere come va in un fine settimana alla volta, per almeno 3 – 4 fine week end. Poi valuteremo la situazione“.

Avete visto il gesto da brividi compiuto da Marc Marquez per Nicky Hayden? Nella conferenza pre Motegi, Marco Bezzecchi ha parlato anche dei progressi in frenata della sua Ducati. Si sente più a suo agio con l’assetto e riesce a staccare più profondo. “Nuovo abbassatore per Martin e Bagnaia? Io non ho un pacchetto ufficiale, ma è normale che abbia qualcosa di meno rispetto a loro“, ha chiosato il Bez.