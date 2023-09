Che motore monta la Lancia? C’è di mezzo una big dell’automobilismo italiano

Il marchio Lancia è a caccia di una rinascita con tanti nuovi modelli in arrivo, ma oggi vi parleremo di un dato molto curioso.

La Lancia è una delle case automobilistiche che più di tutte ha segnato la nostra storia. Infatti, le tante vittorie ottenute nel mondo delle corse hanno forgiato la sua leggenda, con modelli come la Stratos, la 037 e la Delta Integrale che hanno vinto di tutto nel motorsport e nei rally, ma anche le mitiche LC2 e Beta Montecarlo, con le mitiche livree griffate Martini che sono rimaste nella memoria di tutti.

Nei primi anni Novanta, la casa italiana chiuse il reparto corse, e da quel momento in poi non ha più preso parte a nessun campionato. Si tratta di un gran peccato, dal momento che le vittorie ottenute da questo marchio sono ancora nel cuore di tutti, ed il problema è che anche la produzione ha subito uno stop non indifferente, anche se non totale, ma che ha di fatto cambiato le carte in tavola.

Ad oggi, infatti, l’unico modello in vendita è la Ypsilon, anche se va detto che le vendite restano comunque ottime. Nel mese di agosto, ovvero l’ultimo dei quali abbiamo in mano dati ufficiale, è stata la seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda, che resta comunque inarrivabile.

La Lancia Ypsilon ha superato la Dacia Sandero e prova a tenere a distanza anche la Fiat 500, ed oggi vi parleremo di una curiosità che accomuna proprio la Ypsilon e la casa di Torino. Siamo sicuri che non avrete mai pensato ad una cosa di questo tipo, che riguarda il discorso motori.

Lancia, ecco cosa c’entra la Fiat con i motori

Nel 2020, la Lancia Ypsilon è stata lanciata nella sua versione Mild Hybrid, ed è lo stesso motore della Fiat 500 e della Panda. La vettura, all’epoca, veniva a costare poco più di 10.000 euro, ma i prezzi sono ovviamente cresciuti nel corso degli ultimi anni, a causa dei rincari che ci sono stati sui costi di produzione.

Se vi state chiedendo di che tipo di motore si tratti, ora ve ne andremo a parlare. Si tratta dello stesso della Panda e della 500 Hybrid, un benzina 3 cilindri 1.0, che è abbinato al BSG elettrico a 12 volt. La potenza massima tocca i 70 cavalli, mentre quello elettrico ne produce 5.

Essi entrano in azione solo in alcune fasi, e non quando la macchina sta viaggiando. Infatti, vengono usati nelle ripartenze e nei riavii del motore, tramite l’energia immagazzinata dalla batteria da soli 0,13 kWh. Ovviamente, il Mild Hybrid è una tecnologia molto più banale rispetto al Full Hybrid o al Plug-In Hybrid, ed anche sul fronte delle emissioni non fa la differenza.

Se vi state chiedendo per quale motivo ci sia una convergenza tra Lancia e Fiat, tutto si spiega con il fatto che entrambe fanno parte del gruppo Stellantis. Nella holding multinazionale olandese, è normale che ci siano delle similitudini di questo tipo, così come avviene anche per altri gruppi formati da tanti marchi.