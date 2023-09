F1, Verstappen più forte di Hamilton? La risposta di Ecclestone spiazza tutti

È la domanda che tutti gli appassionati di F1 si pongono dopo lo spettacolare campionato 2021. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono stati messi a confronto anche da Mr. B.

Max e Lewis si sono sfidati, senza esclusioni di colpi, in una delle annate più tese e vibranti della storia della F1. Dopo 7 anni di dominio totale della Mercedes, nel 2021, la Red Bull Racing motorizzata Honda, è riuscita a fare l’ultimo step per poter impensierire il fenomeno anglocaraibico.

Max Verstappen non ha mai avuto particolari timori reverenziali nei confronti del vincitore di 103 Gran Premi e quando ha avuto in dote una monoposto di livello è sempre riuscito a metterlo in difficoltà. Dal punto di vista caratteriale il giovane olandese non conosce pressione e, sorretto completamente da una squadra proiettata sulle sue performance, è stato in grado di scappare via in classifica con un ruolino di marcia da autentico fenomeno.

A differenza del 2016 quando Lewis Hamilton perse il confronto interno con Nico Rosberg, due anni fa, dovette affrontare una battaglia con un top team assoluto. La Ferrari aveva provato, nel 2017 e nel 2018, ad impensierire la Mercedes ma mai sino in fondo e mai con un pilota esente da errori di guida. Verstappen dimostrò di essere già della pasta dei più grandi di tutti i tempi, dando delle severe lezioni al #44 nella prima parte del 2021.

L’esperienza e la classe di Hamilton furono indispensabili per una rimonta nel finale di stagione che avrebbe avuto dell’incredibile. Lewis andò vicinissimo alla conquista del suo ottavo riconoscimento iridato, ma per sua sfortuna il destino aveva giocato altri piani. A pochi giri dalla conclusione del Gran Premio gli Abu Dhabi la Williams di Nicholas Latifi andò a sbattere contro le barriere, riaprendo di fatto la contesa tra i due duellanti.

Il duello infinito tra Lewis Hamilton e Max Verstappen

Michael Masi decise, e aveva la facoltà per farlo, di far rientrare la SC per un ultimo concitato giro in cui si erano sdoppiate solo le vetture tra i due contendenti alla corona. Verstappen sfruttando una gomma rossa nuova effettuò il sorpasso decisivo all’ultimo respiro, riuscendo a vincere il suo primo riconoscimento iridato. Da allora l’olandese è diventato, praticamente, imbattibile grazie a delle Red Bull Racing impressionati che stanno infrangendo tutti i record storici della categoria.

In seguito Max ha vinto altri due mondiali, dato che lo champagne per il terzo sigillo è pronto ad essere stappato nella prossima tappa in Qatar. Verstappen è cresciuto anche in termini di gestione delle mescole e sul giro secco, mentre Hamilton è finito in una crisi senza facili vie d’uscita ed è stato fatto a pezzi anche da Alonso. Non ha più rivisto il primo gradino del podio, non dubitando delle sue chance in una futura lotta mondiale con il campione, ma secondo l’ex boss della F1, Bernie Ecclestone, il risultato potrebbe essere a favore dell’olandese.

Mr.B, come riportato su Marca, ha dichiarato: “Verstappen è il miglior pilota della storia, questo è chiaro. Prima dicevo che fosse Alain Prost, ma ora penso che sia Max. E’ il migliore, il più brillante nel tirare fuori il massimo dalla vettura. Non si confonde, fa tutto bene e subito. Max è sopra Hamilton nella mia lista. Naturalmente anche Lewis è molto brillante, è un vero talento, capisce le persone e ne trae il massimo, mentre Max tira fuori tutto il potenziale della macchina“. Secondo Ecclestone Verstappen il pilota più forte che ha visto nella sua vita.