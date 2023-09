Spregevole presa in gira a Michael Schumacher: il web insorge contro il presentatore TV

In Spagna, nel post Gran Premio di Suzuka, si è fatta una orribile ed ingiustificabile ironia sulla condizione di Michael Schumacher, fermo in un letto da quasi 10 anni.

E’, davvero, paradossale che si possa arrivare a deridere un campione ridotto in una condizione di salute terrificante dopo l’incidente sugli sci sulle alpi svizzere. La famiglia di Michael Schumacher, dopo l’uscita dal coma, non ha più proferito parola sulle cure riabilitative. Il Kaiser si troverebbe impossibilitato a muoversi, circondato da un equipe medica che provvede a tutto il necessario.

A seguito del ritiro definitivo dalla Formula 1, dopo un triennio avaro di soddisfazioni in Mercedes, il tedesco scivolò in un tratto di fuori pista, procurandosi il trauma e l’emorragia celebrale. Fu sottoposto ad una operazione neurochirurgica per ridurre la ferita e cadde in un coma profondo. La sua storica addetta stampa annunciò che era uscito dal coma e che avrebbe continuato le terapie in una clinica in Svizzera.

Michael fu portato nella sua abitazione lussuosa in Svizzera e da allora solo pochissimi hanno potuto accedere agli spazi adibiti ad ospedale per il campione. Tra questi c’è stato l’ex boss del muretto Ferrari, Jean Todt, che ha avuto la possibilità di trascorrere del domeniche e persino vedere alcune gare. La comunicazione, purtroppo, non sarebbe verbale.

In una delle rare interviste, Mick Schumacher, ammise che avrebbe fatto di tutto per parlare con suo padre. Il sette volte iridato potrebbe ancora essere in Svizzera, ma secondo alcuni rumor sarebbe stato spostato in una villa alle isole Baleari per godere di un clima migliore. Le sue condizioni richiederebbero un miracolo e per questo non bisognerebbe banalizzare sul suo stato di salute. Si è andati ben oltre, come capirete nel video in basso.

L’offesa a Michael Schumacher arriva dalla Spagna

Il volto noto, Antonio Lobato, di Movistar/Dazn e co-direttore di Soy Motor ha fatto uno scivolone, insieme ai suoi colleghi in studio, tra cui l’ex pilota F1 Pedro De La Rosa. Hanno riso alle spalle di Michael Schumacher dopo un battuta terribile. Antonio ha espresso un concetto ingiustificabile, con un: “Lascia che Michael tremi, beh no Michael, non può tremare“.

E’ noto che il fenomeno di Hürth non abbia la possibilità di muoversi e la battuta è, a dir poco, di cattivo gusto. Potete ascoltarla in basso nel tweet di SeroWebo. Antonio Lobato è stato costretto a pubblicare un video di scuse. Il mondo dei social è insorto contro il presentatore spagnolo. In quel maledetto 29 dicembre 2013 l’ex campione della Ferrari colpì una pietra e non si è più ripreso.

Toni: “Que tiemble Adrián Newey que viene Antonio Lobato” Lobi: “Que tiemble Michael, bueno Michael no que no puede temblar” VAYA GRITO ACABO DE PEGAR pic.twitter.com/zulTRyqJeW — SeroWebo (@__Webardos__) September 24, 2023

Purtroppo non c’è nulla da scherzare. I danni al cervello si sono rivelati essere più gravi del previsto. Non vi sono novità sullo stato salute, ma solo spiacevoli notizie intorno alla figura di Michael Schumacher. “Oggi questo gruppo di idioti, per dirla bene, ha riso delle spese di Michael Schumacher“. E’ emerso sui social network. Tanti altri commenti sono arrivati contro il team di lavoro che in Spagna racconta la categoria regina del Motorsport. Basteranno le scuse per calmare gli animi?