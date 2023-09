Vettel si confessa: “Lei è stata la mia preferita” | Rivelazione da brividi

Sebastian Vettel ha dominato la scena per anni in F1, ed è stato a Suzuka come spettatore. Arriva una dichiarazione importante.

In quel di Suzuka, dove si è da poco concluso il week-end del Gran Premio del Giappone, si è rivisto nel paddock di F1 Sebastian Vettel, uno di quelli che su questa pista è sempre andato come un treno. Nel corso della sua esperienza in Red Bull, ha ottenuto ben quattro vittorie ed altrettante pole position nel paese del Sol Levante, vincendo anche un titolo mondiale.

Nel biennio 2009-2010 fece segnare il miglior tempo in qualifica per poi dominare la corsa, mentre il 2011 fu l’anno del secondo mondiale, vinto proprio a Suzuka. Anche se fa strano crederci, proprio in quell’edizione non portò a casa la vittoria, visto che fu battuto dalla McLaren di Jenson Button e dalla Ferrari di Fernando Alonso, ma la terza piazza fu sufficiente per laurersi campione del mondo.

Vettel impose un ritmo da rullo compressore nel 2012 e nel 2013, dominando la scena negli anni degli ultimi titoli. Purtroppo, a bordo della Ferrari non ha mai vinto, chiudendo secondo nel 2019 come miglior risultato. Tuttavia, il suo amore per questo tracciato è sempre stato cosa nota, ed ha deciso di tornare nel Circus proprio nel week-end nipponico, dove si è goduto l’ennesimo successo di Max Verstappen e della sua ex squadra.

Vettel, ecco qual è stata la sua monoposto preferita

Sebastian Vettel ha guidato tante monoposto diverse nel corso della sua carriera, debuttando nel 2007 con la BMW per poi ritirarsi nel 2022, quando guidava l’Aston Martin. Come ben sappiamo, il nativo di Heppenheim è un grande amante della storia della F1, ed è sempre stato attratto dalle monoposto di tanti anni fa.

Lo abbiamo spesso visto al volante della Williams FW14 di Nigel Mansell, quella che dominò la scena nel mondiale del 1992, guidata anche da Riccardo Patrese. Infatti, la monoposto che ama più di tutte non è una di quelle che ha guidato ma, come ha confessato a “Sport1“, è una che risale a tantissimi anni fa

Ecco le sue parole: “La McLaren MP4/8 del 1993 è la mia auto di F1 preferita, è stato il primo modello che ho posseduto ed è un onore averla nel mio showroom. La McLaren di quell’anno non era la macchina migliore, ma nonostante questo, Ayrton Senna riuscì a vincerci ben cinque gare, fece qualcosa di pazzesco“.

Vettel ha poi parlato della leggendaria gara in Inghilterra, quella che Ayrton Senna dominò sul bagnato: “In quella stagione, fu leggendaria la gara di Donington Park, lui era partito quarto sotto la pioggia battente, ma poi ha superato tutti ed ha vinto con un giro di vantaggio sui rivali. Fu una prova davvero straordinaria“.

La McLaren del 1993 era guidata da Senna e da Michael Andretti, poi rimpiazzato nelle ultime tre gare da Mika Hakkinen. Il motore che la spingeva era Ford, ed Ayrton riuscì a vincere ben cinque gare, tra cui l’ultima in Australia, che equivale anche alla 41esima e conclusiva della sua carriera.