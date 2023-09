Come entrare in Ferrari? Vi sveliamo i passaggi da seguire

Se il tuo sogno è lavorare per la Ferrari vi spieghiamo cosa occorre fare per entrare nel magico mondo del Cavallino.

Riuscire a collaborare, lavorativamente, ai progetti della casa modenese è per pochi eletti. Tantissimi appassionati di motori desiderano riuscire a conciliare una passione con uno dei lavori più entusiasmanti al mondo. Dal primo degli ingegneri sino ai ruoli minori c’è della magia a Maranello. Trovare un lavoro in Ferrari renderà la vostra vita, sicuramente, più entusiasmante.

Già lavorare nel circus per uno dei 10 team rappresenta uno step glorioso verso una squadra di vertice. A seconda del lavoro che avete intenzione di fare, avrete bisogno di conseguire una laurea con il massimo dei voti per entrare in Ferrari. Si tratta, infatti, di una delle aziende più ambite al mondo ed è tra i marchi più forti a livello internazionale.

Di conseguenza risulterà importantissimo per voi saper parlare inglese, oltre ad altre lingue. Parallelamente allo studio delle lingue dovrete spiccare all’interno della vostra università per diventare, nel futuro, dei tecnici della Rossa.

C’è una distinzione tra il reparto sportivo e coloro che operano nel prodotto auto. La Ferrari presenta anche un’accademia di ingegneri che seleziona i migliori talenti delle facoltà di ingegneria al mondo con l’obiettivo di formare i tecnici del futuro che magari lavoreranno sulla realizzazione di monoposto e supercar.

La selezione è molto complessa, ma occorre avere dei numeri da fuoriclasse quando si tratta di marchi internazionali. Occorre confrontarsi con ragazzi molto in gamba che iniziano a studiare le lingue da bambini e portano avanti il percorso universitario con il massimo dei voti. Per un giovane italiano riuscire anche solo ad entrare in rapporto con reparto di ricerca del personale della Ferrari è un’esperienza elettrizzante.

Ferrari, ecco come candidarsi

Per superare i vari step di selezione occorre affrontare con profitto prove attitudinali, non solo in ambito analitico e tecnico, ma anche sui valori del marchio fondato da Enzo Ferrari. Per chi sogna di lavorare in Ferrari occorre sapere che si tratta di un ambiente molto stressante e sfidante.

La Ferrari, insieme a pochi altri team, rappresenta il meglio del meglio gli ingegneri sono riuniti in due reparti, ovvero quello legato ai motori e quello produttivo delle magnifiche vetture stradali. Tuttavia vi sono tanti altri aspetti legati a ruoli, nell’ambito comunicativo social, oltre che alle vendite. In Ferrari vi sono anche chance di carriera e stipendi da favola. Ecco quanto guadagna al mese il prodotto della FDA, Charles Leclerc.

Se il vostro sogno è quello di riuscire a trovare uno spazio a Maranello vi consigliamo di andare sul sito nella sezione career, oppure costruirvi un ottimo profilo LinkedIn nel quale troverete tutte le informazioni sui lavori.