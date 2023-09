Superbike, mercato piloti impazzito: ecco chi sostituirà Rea in Kawasaki

La prossima stagione di Superbike sarà più scoppiettante che mai. Al posto del pluripremiato campione del mondo della Kawasaki, Jonathan Rea, potrebbe arrivare un italiano.

Il sei volte campione del mondo, Jonathan Rea, ha deciso di lasciare la casa che l’aveva reso grande per sposare un nuovo progetto. Nel 2024 balzerà in sella alla Yamaha. La sella è rimasta vuota dopo l’improvviso addio di Toprak Razgatlioglu. Quest’ultima ha deciso di dire addio al team di Iwata per legarsi alla BMW.

Se il turco dovrà sperare in una rivoluzione tecnica per la casa bavarese. In casa Yamaha sono ben felici di accogliere un pilota esperto come il nord irlandese. Le performance della M1 non sono mancate, al di là degli incredibili risultati ottenuti dalla Ducati V4 Panigale. Si è trattato, infatti, di un buon campionato sino ad oggi. Nelle ultime tre stagioni Rea si è tolto poche soddisfazioni per colpa di una moto non all’altezza dei rivali.

Razgatlioglu da una parte e Rea dall’altra hanno fatto a pezzi la concorrenza diretta. Il turco si è laureato campione del mondo nel 2021, mentre nelle ultime due annate Bautista ha fatto la voce grossa. Se nel 2021 Rea si è giocato il titolo, negli ultimi 2 campionati ha vinto appena 7 gare. Per un centauro in grado di dominare in lungo e in largo per 6 annate è stata una sorpresa.

Questione non anagrafica e non condizionata dalle condizioni fisiche. Rea, tre anni più giovane del campione del mondo Bautista, ha ancora voglia di vincere. Ha scelto, non senza patemi, di lasciare la casa che lo aveva reso grande, puntando alla M1 del suo ex rivale. Rea affiancherà Locatelli nella squadra ufficiale della Yamaha. E in Kawasaki, orfana di Rea, chi prenderà il suo posto?

SBK, Kawasaki corre ai ripari

Nel 2023 si era subito capito che la Kawasaki non avrebbe fatto faville. Ha dovuto gestire subito la grana della FIM sul nuovo motore con una limitazione della nuova ZX-10RR a massimo 14.600 giri/min. Nel corso della stagione sono cresciuti ma è rimasto evidente il gap dalla Ducati V4 Panigale. In alcuni circuiti Rea è riuscito a metterci una pezza, grazie al suo talento smisurato.

La Kawasaki, per sei anni consecutivi, si è basata su un Rea in forma smagliante. Ora ha bisogno di puntare su un giovane, facendolo crescere. La verdona ha individuato nell’italiano Axel Bassani il profilo ideale. Quest’ultimo doveva essere in corsa per sostituire Michael Rinaldi alla Ducati Aruba, prima che Nicolò Bulega fosse confermato.

“Non posso dire molto – ha annunciato Bassani, come riportato su Crash.net – Stiamo parlando con alcune squadre e stiamo cercando di trovare una valida soluzione per il prossimo anno. Per il momento non posso parlare. Questa è la realtà. Spero, questa o la prossima settimana, di poter dire qualcosa“. L’italiano, autore di due podi nel 2023, potrebbe essere il nuovo alfiere della Kawasaki o, in alternativa, della BMW. Bassani ha aggiunto: “Sì, stiamo parlando. Di sicuro, vogliamo un team ufficiale e vogliamo trovare una buona soluzione per me e per loro. Vedremo cosa succederà i prossimi giorni.“