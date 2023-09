MotoGP, ancora un incidente terrificante: a terra anche due Ducati (VIDEO)

Che botto prima di un diluvio inaspettato che ha bagnato il Buddh International Circuit dell’India. Marquez e gli alti centauri della MotoGP hanno dovuto temporeggiare diversi minuti prima dello start della corsa breve.

L’India si è fatta attendere più del dovuto. Per la prima volta i piloti sono scesi in pista per completare 11 giri. I rider erano pronti ad affrontare la SR ma poi è arrivato un forte acquazzone. Non ha preso parte all’evento Alex Marquez, alle prese con la frattura di 3 costole dopo la caduta in Q1.

La partenza è stata subito preoccupante, come era successo anche nelle precedenti, tappe. Alla prima curva sono c’è stato subito un gran botto tra i due Mooney VR46, con Marini in ghiaia, così come Stefan Bradl, Pol Espargaró e Augusto Fernandez. L’incidente è stato messo sotto investigazione dai giudici di gara.

Bezzecchi è riuscito a rientrare in pista, ma che paura! Ancora una volta in MotoGP è successo di tutto alla prima curva. Luca Marini ha perso il punto di staccata e ha preso in pieno il compagno di squadra. Purtroppo dopo la pole il Bez ha provato a chiudere la traiettoria e ha subito il colpo al posteriore. A quel punto il numero 72 si è attaccato ai freni per evitare il peggio sulla ghiaia.

MotoGP, che disastro nella SR

Bradl, invece, ha colpito Fernandez. Si è trattato dell’ennesimo clamoroso scontro tra piloti che, in passato, difficilmente si vedevano. Vi erano sporadiche strike, ma erano rari. Inevitabilmente con più gare vi sono più incidenti.

E’ cambiato anche l’approccio rispetto al passato e vi sono dinamiche rischiose. Su un tracciato nuovo era prevedibile che vi fossero problemi. Brutto colpo per il poleman che poi è riuscito a correre, ma avrebbe potuto giocarsi la vittoria.