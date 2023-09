Qual è la Ferrari che ha più cavalli? La potenza è mostruosa

Vi sono Ferrari più performanti di altre. La tecnologia introdotta in F1 ha reso un modello attuale della gamma tra i migliori della storia del Cavallino.

Per un brand, da sempre al top, come Ferrari non è semplice alzare sempre l’asticella con la nascita di nuovi iconici modelli. Per sua fortuna la casa modenese per i suoi bolidi stradali può affidarsi alle tecnologie partorite per il Motorsport. Molti elementi che sono testati in pista dai piloti di F1 sono adottati anche sulle vetture sportive della gamma.

Un legame strettissimo con la F1 lo ha la SF90 Stradale. La supercar è stata introdotta nel 2019, insieme alla monoposto che celebrava i 90 anni della Rossa. La prima ibrida della storia della casa modenese presenta una potenza incredibile, grazie alla combinazione di un motore V8 termico e di un pacco batteria. Dopo tante sperimentazioni i tecnici hanno deciso di lanciare sul mercato una ibrida.

In passato si sarebbe gridato allo scandalo, ma per la piega presa, ben presto, rimpiangeremo anche questa tecnologia. Dal 2035, infatti, in Europa arriverà il divieto alla vendita di auto termiche, comprese le ibride. Ciò vorrà dire che tutto il know-how acquisito nel corso degli ultimi anni potrebbe andare perso, ma entriamo nel dettaglio del gioiello costruito a Maranello.

La Ferrari più potente di sempre

L’evoluzione della tecnologia ha reso possibile il raggiungimento di velocità supersoniche e, allo stesso tempo, la possibilità di guidare una supercar in modo più docile. La modalità Performance, infatti, permette l’azione del motore termico, sempre attivo, per avere la piena disponibilità della potenza richiesta ed una ricarica efficiente della batteria.

Con la selezione sul manettino della modalità Qualify il V8 e le batterie elettriche lavorano in sinergia, arrivando alla massima potenza del sistema. Ovviamente è presente il controllo di stabilità e il servosterzo elettrico torque vectoring per una elettronica all’avanguardia. Per rispondere a tutte le esigenze la vettura può percorrere anche alcuni km solo in modalità elettrica. Potrebbe capitarvi, in autostrada, di osservare dal vivo una SF90 Stradale silenziosissima.

Superati i 130 km/h la vettura poi mette in funzione il leggendario V8 e raggiungere performance da capogiro. La vettura può raggiungere i 340 km/h di top speed con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Si tratta di un’auto che deve essere guidata con estrema attenzione perché, al limite, sprigiona una potenza disumana.

La combinazione dei due motori, infatti, permette una potenza complessiva di 1000 cavalli. Per godere di tutto il potenziale bisognerebbe sempre guidare la vettura in pista. La SF90 Stradale si è aggiudicata l’International Engine of the Year, un risultato inedito. In meno di 7 secondi questa auto scatta da 0 a 200 km/h e può arrivare a toccare i 340 km/h di velocità massima.

Con una potenza di 195 CV/l, il più alto valore in assoluto, l’unità garantisce anche una coppia massima di 800 Nm a 6000 giri/min. Questo gioiello viene proposto ad un prezzo compreso tra 440.468 euro e i 490.488 euro. La variante Spyder oscilla tra i 478.498 euro e i 528.518 euro.