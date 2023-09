La Ferrari non si ferma più: sono in arrivo sviluppi ancor più pesanti

La Scuderia modenese non ha nessuna intenzione di mollare dopo il primo sigillo in stagione. Ecco cosa faranno i tecnici sulla Ferrari SF23.

La Ferrari ha interrotto la striscia di vittorie record della Red Bull Racing nel 2023 con il successo di Carlos sainz a Singapore. Lo spagnolo è sembrato in grandissima forma dopo il break estivo, riuscendo a riprendersi la leadership del team, dopo essere stato superato in classifica da Leclerc a Spa a causa di un ritiro.

Questo dettaglio, unito alla questione relativa ai rinnovi contrattuali dei driver, ha motivato ancor di più lo spagnolo ad estrarre il massimo potenziale dalla SF23. Le ultime innovazioni portate in pista hanno certamente aiutato il figlio d’arte del Matador ad avvicinarsi ai picchi del suo compagno di squadra, dando persino l’impressione di una maggiore costanza di rendimento.

Chiunque avesse fermato Max Verstappen avrebbe fatto una piccola impresa, in un’annata in cui la RB19 è risultata nettamente più veloce di tutte le altre monoposto in pista. In questo scenario il team principal Vasseur aveva dichiarato che la squadra era già proiettata al 2024 con un nuovo progetto tecnico che avrebbe poco in comune con l’attuale SF23.

C’è però da lottare sino in fondo in questo campionato per la conquista del secondo posto. L’ex tecnico dell’Alfa Sauber ci terrebbe, particolarmente, a chiudere la stagione da vice campioni, proprio come ha fatto il suo predecessore Binotto nel 2022. Al momento i piloti non rappresentano un problema per la Rossa, ma è sul lato tecnico della monoposto che gli ingegneri di Maranello devono concentrare le loro attenzioni per continuare il trend positivo sul tracciato di Suzuka.

Ferrari, novità in arrivo a Suzuka

Nella scorsa stagione Leclerc battagliò sino all’ultimo giro con Sergio Perez per la conquista della seconda posizione. Al termine del duello, condito da una penalità per il monegasco, Verstappen celebrò il suo secondo riconoscimento iridato sotto gli occhi estasiati dei tecnici della Honda. Sainz fu costretto ad un amaro DNF.

La Rossa cercherà di ritardare quanto più possibile la festa della RB e per farlo sta pensando ad un ultimo grande upgrade sulla SF23. La Ferrari proporrà una nuova specifica di fondo sull’auto ad effetto suolo in modo da anticipare un lavoro che potrebbe avere delle ripercussioni positive sulla monoposto del prossimo anno. Si partirà con una nuova filosofia progettuale innovativa. In casa Ferrari proveranno ad accorciare la distanza, per quanto possibile, dai campioni di Milton Keynes.

Sulle colonne di Formu1a.uno. è emerso che verrà montato un nuovo fondo a Suzuka, costituendo l’ultimo grande sforzo dei tecnici nel 2023. In teoria la Ferrari non dovrebbe risultare così competitiva come è avvenuto sul cittadino di Singapore, tuttavia c’è il desiderio di dare seguito al trionfo di Sainz con un’altra lotta per le posizioni nobili della classifica.

L’obiettivo sarà almeno centrare il podio e, al riguardo, Leclerc sarà motivatissimo dopo il doppio quarto posto di Monza e Singapore. I tecnici sperano di fare un ulteriore passo in avanti con l’ultimo pacchetto di sviluppi, senza considerare lo straordinario stato di forma di Carlos che ha l’obiettivo di continuare a stupire.