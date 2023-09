In vendita un raro esemplare di Aston Martin Valkyrie AMR Pro: prevista un’asta infuocata

Un bolide inglese Valkyrie AMR Pro è, finalmente, acquistabile sul mercato dell’usato. La vendita di un esemplare dell’Aston Martin, gestita da RM Sotheby’s, arriverà ad una cifra da capogiro.

E’ tra le Aston Martin migliori di sempre e al progetto ha partecipato anche il geniale progettista Adrian Newey. Il tecnico della Red Bull Racing accettò di prestare la sua consulenza per una hypercar che è già entrata nella storia. Ai tempi lo sponsor del team con sede a Milton Keynes era proprio il marchio di Gaydon.

Oggi l’AM è diventata una squadra a tutti gli effetti nel circus della F1, grazie agli investimenti di Lawrence Stroll, boss canadese e padre del pilota Lance. L’ingegnere britannico Newey ha fatto un bel regalo all’attuale rivale in pista, curando il progetto della Red Bull Advanced Technologies della Valkyrie stradale. Sulla base di un’auto già sensazionale sono stati elaborati 40 modelli, battezzati Pro.

Si tratta di vetture destinate ad essere sfruttate solo negli autodromi. Già la base è clamorosa in termini di performance, la Valkyrie AMR Pro sembra uscita da un videogame. Di base è una monoposto carenata, come vi accorgerete anche dal video in basso del canale ufficiale YouTube della casa britannica.

Il prezzo della Aston Martin più veloce di sempre

Il brand ha sempre puntato sull’esclusività e il lusso, ma con questo modello ha deciso di fare una eccezione. I 40 esemplari sono già stati tutti venduti. Un modello è ora disponibile RM Sotheby’s. Un collezionista ha deciso di rinunciarvi. In questi casi, solitamente, si preferisce vendere per inutilizzo. Una Aston Martin del genere non andrebbe mai venduta.

L’AMR Pro gode di un passo più lungo di 38 cm rispetto alla sorella meno potente, una larghezza superiore di 96 mm all’anteriore e 115 mm al posteriore. L’aerodinamica è estremizzata per avere ancor più deportanza. Per deportanza ci riferiamo alla forza aerodinamica che spinge la vettura verso il suolo aumentando l’aderenza della stessa.

Si usano alettoni e profili aerodinamici specifici per tenere incollata l’auto all’asfalto, soprattutto perché questo modello può sopportare accelerazioni laterali superiori a 3 g, quasi come quelle delle monoposto di F1. Con materiali leggerissimi e l’adozione di tanta fibra di carbonio, la Pro è più leggera di 150 kg e, nel complesso, fa segnare sulla bilancia meno di 1.000 kg.

Con un potente 6.5 V12 Cosworth vanta oltre 1.000 cavalli. Per il modello base servono più di 3 milioni di euro. All’asta questa Pro raggiungerà proposte indecenti. Per ora si rimanda ad una trattativa priva ma vi terremo aggiornati sulla cifra finale di vendita.