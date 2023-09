F1, Alonso sfotte in diretta Leclerc: il dettaglio che nessuno ha notato (VIDEO)

Fernando Alonso non è nuovo a simpatiche scenette con gli altri piloti. Stavolta è diventato un meme vivente per l’imitazione a Leclerc.

Fernando Alonso è tra i piloti più titolati del Circus della F1, con le sue 32 vittorie e i due titoli mondiali conquistati ai tempi della Renault nel 2005 nel 2006. A quell’epoca il pilota spagnolo venne visto come uno degli acerrimi rivali della Ferrari per aver detronizzato Michael Schumacher.

Fece poi sognare i tifosi della Rossa nel 2010 nel 2012, sfiorando due titoli mondiali che avrebbe meritato. Nando si lasciò in malo modo con il team modenese che gli aveva dato la concreta possibilità di laurearsi nuovamente campione del mondo, stanco di arrivare al secondo posto.

I fatti gli hanno dato ragione perché sia Vettel che Leclerc non sono mai riusciti ad andare oltre la seconda piazza, ma per il suo modo di fare, a dir poco diretto e senza filtri, non risultò particolarmente simpatico a parte della tifoseria si Maranello. Chissà come reagiranno i fan all’ennesima presa in giro sulla Ferrari.

Ferrari, l’imitazione di Alonso nel Gran Premio di Singapore

Il weekend scorso non è stato dei più piacevoli per Charles Leclerc. Il monegasco avrebbe dovuto redimersi dopo l’amaro weekend di Monza, caratterizzato dall’ottenimento della quarta posizione, dopo il duello con il suo compagno di squadra Sainz. Il prodotto dell’Academy del Cavallino è arrivato motivatissimo a Singapore, ma si è dovuto alla fine accontentare una quarta posizione, ripetendo il risultato ottenuto sul circuito brianzolo.

In qualifica il numero 16 aveva sempre fatto la differenza, ma stavolta è stato caparbio il figlio d’arte del Matador nell’ottenere la sua seconda pole position di fila. A quel punto Leclerc ha provato a salvaguardare la prima vittoria stagionale del Cavallino e ha obbedito agli ingegneri che lo hanno messo nella difficile posizione di dover rispettare una certa distanza dal leader madrileno.

La gara di Leclerc è stata anche molto sfortunata, a causa del ritardo nel primo pit stop che gli ha fatto perdere diverse posizioni. Nel finale di gara ha subito la rimonta delle due Mercedes e per poco non veniva beffato anche da Max Verstappen. Nella fase iniziale del Gran Premio, nel momento in cui è stato suonato l’inno, Fernando Alonso si è girato in direzione di Charles Leclerc, come potete osservare nel video pubblicato su IG dalla pagina e ha imitato la sua espressione solenne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da F1 Content (@f1videocontent)

Una chiara presa in giro al venticinquenne che, probabilmente, era concentrato sul da farsi. La gara di Alonso non è stata particolarmente soddisfacente. In teoria il tracciato cittadino di Singapore sarebbe dovuto risultare favorevole alle caratteristiche della sua Aston Martin ma ha concluso la gara in quindicesima posizione.