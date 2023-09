Ennesima bordata a Leclerc: stavolta arriva direttamente dalla Ferrari

Carlos Sainz ha portato la Ferrari al trionfo a Singapore, ed ora c’è qualcuno che crede nello spagnolo anche per il mondiale.

La Ferrari è tornata a sorridere in quel di Singapore, dove Carlos Sainz ha vinto per la seconda volta in carriera. Lo spagnolo ha corso da campione assoluto, partendo dalla pole position e concludendo senza mai cedere il primo posto ai suoi inseguitori. Sino al 50esimo giro, nessuno lo ha mai realmente messo sotto pressione, ma poi le cose sono cambiate con il doppio pit-stop della Mercedes sotto Virtual Safety Car.

George Russell e Lewis Hamilton hanno montato gomme Medie fresche, e dopo pochi passaggi hanno letteralmente inghiottito Charles Leclerc, in crisi con le Dure usate e con le alte temperature del suo motore. In seguito, è partito l’inseguimento a Lando Norris e Sainz, i quali sembravano spacciati visto che anche le loro coperture erano arrivate alla fine.

Tuttavia, Sainz ha attuato una tattica geniale dando il DRS a Norris, permettendogli così di tenere a bada le due frecce nere. Russell ha provato a dare tutto, ma il rischio non ha pagato, finendo per andare a sbattere e gettare via il podio all’ultimo giro, quando ormai la vittoria sembrava essere sfumata.

Carlitos è in uno stato di grazia che è iniziato in Olanda, dove ottenne un gran quinto posto su una pista dove la Ferrari non aveva un’auto da top ten. Lo spagnolo ha limato moltissimo gli errori rispetto al passato e ad un Leclerc in crisi con la SF-23, e sembra pronto per sognare in grande.

Ferrari, Marc Gené crede fortemente in Carlos Sainz

Tutti si stanno chiedendo se Carlos Sainz avrà mai le carte in regola per giocarsi il titolo mondiale, cosa in cui una gran parte dei tifosi della Ferrari si augura. Tutti hanno sempre puntato su Charles Leclerc, ma il figlio del due volte campione del mondo rally vuole far ricredere i suoi detrattori.

Molta fiducia in lui ce l’ha senza dubbi Marc Gené, vincitore con la Peugeot della 24 ore di Le Mans del 2009 ed ormai uomo forte del Cavallino, che ha dimostrato tutta la sua vicinanza al connazionale in un’intervista concessa a “Marca“. Il buon Marc non ha dubbi su Sainz.

Ecco le sue parole: “Questa vittoria sarà ricordata per il modo in cui Carlos e la Ferrari sono riusciti a portarla a casa, non tanto per aver posto fine al dominio della Red Bull. Il finale è stato molto serrato ed è stato molto emozionante. Se si potrà ottenere un altra vittoria? Sarà difficile, ma non più né meno di Singapore, perché anche lì è stata dura. Non credevamo affatto che questo tipo di pista ci potesse favorire, pensavamo di poter soffrire“.

Gené ha poi detto che crede nella possibilità di vincere altre gare: “Dal nostro punto di vista, crediamo di aver fatto un bel passo in avanti, e credo che avremo un’altra possibilità di vincere prima di fine anno. Concludere il 2023 con delle buone gare, così come stiamo facendo, è un ottimo segnale, stiamo davvero lavorando bene in vista dell’anno prossimo, anche se, ovviamente la macchina sarà molto diversa nel 2024“.

In seguito, Genè è stato interpellato sul momento che sta vivendo Sainz, affermando che la coppia di piloti attuali è perfetta per tornare a vincere: “Carlos è nel momento migliore della sua carriera, il podio di Monza e la vittoria di Singapore, in due gare molto difficili, conferma quanto sia in forma. Carlos ha tutto per essere campione del mondo, e credo che questa sia la coppia di piloti adatta per vincere il mondiale, non un altro pilota che arrivi da un’altra squadra“.