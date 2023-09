Quanto guadagna un gommista di F1? La cifra vi stupirà

Riuscire ad emergere in un contesto altamente stressante come quello della F1 richiede skill di alto profilo. Ecco quanto si guadagna.

Se il vostro sogno è quello di entrare a far parte del mondo fatato della F1, sappiate che non è tutto oro quello che luccica. In molti casi si tratta di comprendere anche che dietro a certe imprese vi sono capacità e sacrifici che in pochi hanno e sono disposti a sopportare. La categoria regina del Motorsport sta diventando sempre più demanding, a tutti i livelli.

Se i piloti sono sotto pressione per rimanere nell’olimpo dei migliori 20 al mondo, dietro ad un team vincente vi sono tanti uomini e donne che danno il cuore. L’obiettivo è quello di non commettere errori. E, naturalmente, una corsa si basa su tanti piccoli dettagli. Un errore in un cambio gomma per un tecnico e il risultato può svanire.

Forse è proprio questo l’elemento più affascinante del Motorsport. Il pilota è solo nell’abitacolo o in sella ad una moto ma a spingerlo al successo vi è una armata di persone disposte a tutto pur di eccellere per l’obiettivo comune. Il teamwork è ciò che crea quella vibrazione che, da appassionati, sentiamo ogni volta in cui una vettura entra ai box per un cambio di mescole.

Il lavoro dei meccanici è un lavoro ingrato sotto certi punti di vista. Da una parte vi è la sensazione che un pit stop fulmineo sia quasi scontato. Se, però, arriva un errore sono tutti ad attaccare il malcapitato. Bisogna avere tantissime motivazioni per resistere in un ambiente così sfidante. Il sogno di tutti è entrare nei migliori team di F1 al mondo. Questione di prestigio ma anche economica. Le squadra hanno dei metodi di lavoro simili, ma poi a fare la differenza è il know-how dell’insieme di tutti i lavoratori.

Gli stipendi della F1

Se i piloti e i top ingegneri guadagnano cifre iperboliche, il discorso per i meccanici cambia. Entrare a far parte delle squadre più importanti nel panorama del Motorsport è molto complicato, persino per coloro che hanno grandi capacità meccaniche e fisiche. Il calendario 2024 prevederà 24 Gran Premi e 6 Sprint Race per un totale di 30 gare. Ecco quanto prende Leclerc. Lo stress sarà folle, ma gli stipendi sono proporzionati a questo sforzo.

I meccanici più bravi nei top team di F1 guadagnano una cifra in media tra i 35.000€ a 80.000€ a stagione. Si tratta di una somma importante e che oscilla in base all’esperienza. Lo stipendio di base un meccanico Ferrari ammonta a circa 35.000 euro lordi all’anno, mentre un tecnico specializzato nel reparto meccanico con una formazione Automotive intorno ai 44.000 euro lordi annui. Si era pensato ad una turnazione dei meccanici proprio per consentire agli addetti ai lavori di riprendere fiato a causa dei tantissimi round.

Coloro che devono cambiare le gomme nei weekend di gara, in sostanza, hanno un compito difficile ma ben remunerato. Discorso, decisamente, diverso per gli ingegneri che possono oscillare tra 230mila euro all’anno a qualche milione in base all’anzianità e al ruolo al muretto o dietro le quinte.